Użytkownik hulajnogi w szpitalu po zderzeniu z autem. Policjanci przypominają o zasadach bezpieczeństwa Data publikacji 25.08.2025 Powrót Drukuj Zderzenie użytkownika hulajnogi elektrycznej z autem zakończyło się złamaniami. Funkcjonariusze w ramach postępowania wyjaśniają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia. Policjanci przypominają o stosowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dotyczą one zarówno kierujących autami jak również użytkowników elektrycznych hulajnóg.

To kolejne niebezpieczne zdarzenie z udziałem kierującego hulajnogą elektryczną w ostatnich dniach. Doszło do niego w sobotę (23 sierpnia) około godziny 15.00. Kierujący fordem 20-latek wyjeżdżał z parkingu przy ulicy Dąbrowskiego, przecinając drogę dla rowerów. W jego prawy bok uderzył 17-latek na hulajnodze elektrycznej. W aucie uszkodzone zostały drzwi, natomiast nastolatek został przewieziony do szpitala. Okazało się, że ma złamania. Na głowie miał na szczęście kask, co prawdopodobnie uratowało go przed bardziej rozległymi obrażeniami. Kierujący byli trzeźwi. Policjanci w ramach prowadzonego postępowania będą wyjaśniać, kto ponosi odpowiedzialność za wypadek.

Należy przypomnieć, że obaj kierujący muszą stosować się do przepisów ruchu drogowego. Ze znajomości zasad nikt nie jest zwolniony. Oprócz samych zapisów kodeksu warto przewidywać także zachowania innych uczestników ruchu drogowego i stosować zasadę ograniczonego zachowania. Bo nawet jeśli winę za zdarzenie ponosi kierowca auta, to dla rowerzysty czy użytkownika hulajnogi takie sytuacje kończą się często poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. W tym konkretnym zdarzeniu z soboty czynności procesowe wskażą, kto popełnił błąd. Niestety rekonwalescencja 17-latka będzie jeszcze trwała, samochód po wizycie u fachowca może zostać szybko przywrócony do stanu poprzedniego.

Policjanci przypominają, by zachować koncentrację na drodze, niezależnie od tego jakim pojazdem się poruszamy. Bądźmy uważni zwłaszcza tam, gdzie przecinają się drogi dla rowerów i aut. Jeśli coś ogranicza nam widoczność znacznie zwolnijmy, by nie okazało się, że na jakikolwiek manewr ratujący przed zderzeniem jest już za późno.