Zdemolowali 11 aut na osiedlu - wpadli po krótkim pościgu Data publikacji 25.08.2025 Policjanci z Kluczborka zatrzymali dwóch 29-latków podejrzanych o zniszczenie 11 samochodów. Mężczyźni zostali ujęci w trakcie bezpośredniego pościgu i trafili do policyjnego aresztu. Obaj byli nietrzeźwi, a u jednego z nich mundurowi znaleźli dodatkowo 4 gramy amfetaminy.

Do zdarzenia doszło w nocy z 19 na 20 sierpnia br. w Kluczborku. Jak ustalili policjanci, dwaj mieszkańcy miasta przemieszczając się przez osiedle uszkadzali zaparkowane pojazdy. Na miejsce natychmiast skierowano patrole policyjne. Na widok funkcjonariuszy sprawcy podjęli próbę ucieczki, jednak po krótkim pościgu zostali obezwładnieni i zatrzymani. Jak się okazało, obaj byli nietrzeźwi. Dodatkowo jeden z zatrzymanych posiadał przy sobie amfetaminę. Łącznie uszkodzonych zostało 11 samochodów, a właściciele swoje straty wycenili na około 15 tysięcy złotych.

Obaj zatrzymani mężczyźni trafili do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu wykonano wobec nich dalsze czynności procesowe. Za zniszczenie mienia grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności, a jeden z mężczyzn dodatkowo odpowie za posiadanie narkotyków.