Policjanci zatrzymali „odbieraka” i udaremnili próbę oszustwa metodą „na wypadek” Data publikacji 25.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci z oświęcimskiej komendy Policji współpracując z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, zatrzymali 32-letniego mieszkańca powiatu kłobuckiego. Mężczyzna jest podejrzany o współudział w oszustwach na szkodę seniorów. Działał metodą „na wypadek”. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim blisko 40 000 złotych oraz złotą biżuterię, które chwilę wcześniej odebrał od mieszkanki Oświęcimia.

Do oszustwa doszło we wtorek, 19.08.2025 r. 81-letnia mieszkanka Oświęcimia odebrała telefon od nieznajomego mężczyzny, podającego się za jej wnuka. Przekazał on, że spowodował poważny wypadek drogowy i został zatrzymany. By odzyskać wolność musi wpłacić kaucję. Przekazał również, że po odbiór gotówki ma przyjechać jego znajomy. Seniorka uwierzyła w tę historię. Przygotowała pieniądze oraz biżuterię na rzekomą kaucję. Po gotówkę przyjechał młody mężczyzna, któremu wręczyła blisko 40 000 złotych oraz złotą biżuterię.

Chwilę później „odbierak” został zatrzymany przez oświęcimskich kryminalnych. Okazał się nim 32-letni mieszkaniec powiatu kłobuckiego. Policjanci odzyskali pieniądze, które w wyniku oszustwa utraciła 81-latka. Zatrzymany mężczyzna trafił do oświęcimskiej komendy Policji.

W czwartek, 21.08.2025 r., przed południem, podejrzewany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, gdzie usłyszał prokuratorski zarzut. Ponadto prokurator zwrócił się z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Sędzia po zapoznaniu się z materiałami sprawy przychylił się do wniosku prokuratora, wydając postanowienie o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym dla podejrzanego o oszustwo. 32-latek wprost z sali sądowej został przewieziony i osadzony w jednym z zakładów karnych. Grozi mu kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Jak wynika z policyjnych ustaleń, zatrzymany 32-latek ma związek z kilkoma innymi podobnymi przestępstwami dokonanymi w ostatnim czasie na terenie Polski. Funkcjonariusze ustalają również pozostałych sprawców. Sprawa jest rozwojowa.

Pamiętaj! Kiedy w słuchawce telefonu usłyszysz podobne słowa do tych przytoczonych poniżej, zachowaj czujność i zdrowy rozsądek, gdyż mogą do Ciebie dzwonić oszuści. Nie ulegaj presji czasu, którą na Tobie będą wywierać sprawcy. Natychmiast rozłącz się i sam skontaktuj się z rodziną lub Policją, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobie obcej, nie wpłacaj pieniędzy na nieznane konto.

Oszustwo metodą „na wnuczka” :„Dziadku, pilnie potrzebuję pieniędzy, pożyczysz mi? Po pieniądze zgłosi się mój dobry znajomy”.

Oszustwo metodą „na wypadek”:„Babciu, proszę Cię pomóż mi, miałam wypadek drogowy, potrąciłam kobietę. Pilnie potrzebuję pieniędzy, aby załatwić sprawę”. Zgłosi się po nie policjant w cywilu”.

Oszustwo „na policjanta” lub „na prokuratora”: „Prowadzimy działania przeciwko sprawcom napadającym na starsze osoby. Już wkrótce planują okraść właśnie panią. Pani pomoc jest niezbędna. Proszę o przygotowanie gotówki. My ją zabezpieczymy, a po całej akcji zwrócimy”.

Oszustwo na „pracownika banku”: „Oszuści włamali się na Pana konto bankowe. Próbują przelać pieniądze i zaciągnąć na Pana kredyt. Operacja została zablokowana, lecz Pana oszczędności nadal są zagrożone. Pieniądze pilnie trzeba przelać na konto bezpieczne lub wpłacić je we wpłatomacie”.

Policjanci przypominają aby rozmawiać ze swoimi bliskimi i przestrzegać ich przed oszustwami. Im więcej będzie osób, które znają sposoby działania oszustów, tym mniej znajdzie się w gronie poszkodowanych.