Czuwają, pomagają, chronią - szybka reakcja dyżurnego strzyżowskiej jednostki Data publikacji 26.08.2025 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej reakcji i profesjonalizmowi dyżurnego strzyżowskiej komendy, udzielono pomocy nastolatkowi, który nagle zasłabł na chodniku. Mundurowi zaopiekowali się nim do czasu przyjazdu ratowników medycznych.

W piątek, 22.08.2025 r., około godz. 11.00, pełniący służbę na stanowisku dowodzenia asp. szt. Jacek Mularz zauważył na ekranie monitoringu obejmującego ul. Słowackiego nastolatka, który idąc chodnikiem nagle upadł. Do tej sytuacji doszło w pobliżu strzyżowskiej komendy.

Dyżurny natychmiast wezwał policjantów zespołu patrolowo-interwencyjnego, którzy znajdowali się w pobliżu i zadzwonił po pomoc medyczną. Wsparcia udzielili im również strażacy.

Policjanci wprowadzili 14-latka do poczekalni strzyżowskiej komendy i udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki szybkiemu działaniu i fachowej pomocy nastolatek trafił pod opiekę specjalistów. Jego zdrowiu nic nie zagraża.

Policyjne hasło „pomagamy i chronimy” towarzyszy policjantom na każdym zajmowanym stanowisku, zarówno w czasie służby jak również w czasie wolnym.