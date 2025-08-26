Policjanci zatrzymali mężczyznę, który usiłował wepchnąć kobietę bezpośrednio pod nadjeżdżający pociąg metra Data publikacji 26.08.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z IV Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji Metra Warszawskiego zatrzymali 42-letniego mężczyznę, który na stacji metra Młociny usiłował wepchnąć kobietę bezpośrednio pod nadjeżdżający pociąg. Zatrzymany usłyszał zarzut, za który grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Komisariatu Policji Metra Warszawskiego otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu, do którego doszło w godzinach porannych na stacji metra Młociny w Warszawie. Według relacji zgłaszających jeden z mężczyzn znajdujących się na zatłoczonym peronie, próbował wepchnąć kobietę oczekującą na pociąg bezpośrednio pod nadjeżdżający skład, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji Metra Warszawskiego natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia przystąpili do działań zmierzających do identyfikacji sprawcy oraz jego zatrzymania. Dzięki współpracy z funkcjonariuszami Komendy Rejonowej Policji Warszawa V oraz nagraniom z monitoringu, szybko ustalono wizerunek oraz personalia 42-latka, który jeszcze tego samego dnia został zatrzymany przez funkcjonariuszy IV Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KP Metra Warszawskiego.

Mężczyzna usłyszał zarzut z art. 160 kodeksu karnego - narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za czyn ten grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje do wszystkich pasażerów metra o zachowanie ostrożności podczas przebywania na peronach oraz o natychmiastowe zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych sytuacji.

( KSP / mw)