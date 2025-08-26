Kradzież w markecie – ofiarą była osoba na wózku inwalidzkim Data publikacji 26.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Prudnika zatrzymali podejrzaną o kradzież pieniędzy i karty bankomatowej. Szczególnie bulwersujący w tej sytuacji był fakt, że ofiarą kradzieży okazała się osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania, które doprowadziły do szybkiego ustalenia i zatrzymania kobiety. Dzięki skutecznej pracy policjantów część skradzionego mienia udało się odzyskać.

Do tego zdarzenia doszło w jednym z prudnickich marketów. Pokrzywdzony zgłosił, że z jego portfela zniknęło około 1000 złotych oraz karta bankomatowa. Bulwersujący w tej sytuacji był fakt, że ofiarą kradzieży okazała się osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim.

Policjanci natychmiast przystąpili do działań – rozpytali świadków, zabezpieczyli monitoring i rozpoczęli intensywne działania na terenie miasta zmierzające do ustalenia miejsca przebywania podejrzewanej o kradzież kobiety. Zgromadzone materiały dowodowe i informacje pozwoliły im szybko zatrzymać kobietę w jej miejscu zamieszkania. Mieszkanka Prudnika została przewieziona do jednostki Policji.

Kobieta usłyszała już zarzuty kradzieży. Za popełnione przestępstwo grozi jej kara nawet do 5 lat więzienia.

Dogodne warunki złodziejom stwarzają miejsca o dużym skupieniu ludzi, chociażby galerie handlowe, sklepy czy też targowiska miejskie. Złodzieje wykorzystują zamieszanie i tłok, a często sami go powodują, aby ułatwić sobie prace. Dlatego apelujemy o czujność podczas robienia zakupów i przypominamy:

jeśli masz przy sobie większą kwotę pieniędzy, nie trzymaj jej w jednym miejscu, rozdziel ją i umieść w różnych miejscach, tym sposobem zmniejszysz ryzyko ewentualnej utraty całej posiadanej gotówki,

płacąc za zakupy nie pokazuj całej zawartości portfela, najbezpieczniej mieć wcześniej odliczoną kwotę pieniędzy,

nie zapisuj numeru PIN na karcie płatniczej, nie eksponuj go również w widocznym miejscu,

robiąc zakupy pamiętaj, aby nie przechowywać dokumentów, pieniędzy czy telefonów komórkowych w tylnych kieszeniach spodni, w zewnętrznych kieszeniach płaszcza, czy kurtki,

zwracaj uwagę także na torebki, plecaki oraz podręczne torby z zakupami, nie pozostawiając ich bez opieki i nadzoru,

wyjmując kilkukrotnie portfel podczas kupowania, za każdym razem zamykaj torebkę lub plecak, trzymaj je najlepiej z przodu, zamknięciem do siebie,

podczas zakupów klucze do mieszkania noś w innym miejscu niż dokumenty z adresem, ponieważ w przypadku zagubienia ich, złodziej może okraść również Twoje mieszkanie,

podczas podróży lub przemieszczania się komunikacją miejską, staraj się nie pozostawiać bagażu bez opieki, ponieważ grozi to nie tylko utratą mienia, ale również może spowodować wszczęcie alarmu przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

( KWP w Opolu / kp)

Film Kradzież w markecie – ofiarą była osoba na wózku inwalidzkim Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Kradzież w markecie – ofiarą była osoba na wózku inwalidzkim (format mp4 - rozmiar 18.97 MB)