Pomagamy i chronimy każdego dnia – nieustannie gotowi do ratowania ludzkiego życia
Średzcy policjanci, aby ratować ludzkie życie, zmuszeni byli wejść do mieszkania przez okno balkonowe zlokalizowane na pierwszy piętrze wielorodzinnego budynku. 42-latek znajdujący się wewnątrz zamkniętego mieszkania potrzebował pilnej pomocy medycznej, ratownicy w gotowości czekali przed zamkniętymi drzwiami, a wejście do środka umożliwili im policjanci.
Do niepokojącego zdarzenia doszło w jednej z miejscowości powiatu średzkiego. Do dyżurnego jednostki wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie, który potrzebował natychmiastowej pomocy medycznej. Na miejsce wezwano zespół pogotowia ratunkowego, jednak ratownicy nie byli w stanie dostać się do wnętrza mieszkania - drzwi były zamknięte, a każda minuta zwłoki to zagrożenie dla życia i zdrowia zgłaszającego.
Na pomoc ruszyli średzcy policjanci. Funkcjonariusze podjęli błyskawiczną decyzję o wejściu do lokalu przez otwarte drzwi balkonowe na piętrze. Mundurowi wspięli się na filar balkonu i dach garażu, a następnie na balkon, po czym dostali się do środka mieszkania.
Ich determinacja spowodowała, że mogli otworzyć od wewnątrz drzwi ratownikom medycznym, którzy natychmiast udzielili pomocy mężczyźnie. 42-latek został przewieziony do szpitala, gdzie został otoczony profesjonalną opieką medyczną.
Ta historia jest kolejnym dowodem na to, że policjanci, oprócz codziennej walki z przestępczością, każdego dnia stają w obliczu sytuacji, w których liczy się odwaga, szybkość działania i gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.
(KWP we Wrocławiu / kp)