Pomagamy i chronimy każdego dnia – nieustannie gotowi do ratowania ludzkiego życia Data publikacji 26.08.2025 Powrót Drukuj Średzcy policjanci, aby ratować ludzkie życie, zmuszeni byli wejść do mieszkania przez okno balkonowe zlokalizowane na pierwszy piętrze wielorodzinnego budynku. 42-latek znajdujący się wewnątrz zamkniętego mieszkania potrzebował pilnej pomocy medycznej, ratownicy w gotowości czekali przed zamkniętymi drzwiami, a wejście do środka umożliwili im policjanci.

Do niepokojącego zdarzenia doszło w jednej z miejscowości powiatu średzkiego. Do dyżurnego jednostki wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie, który potrzebował natychmiastowej pomocy medycznej. Na miejsce wezwano zespół pogotowia ratunkowego, jednak ratownicy nie byli w stanie dostać się do wnętrza mieszkania - drzwi były zamknięte, a każda minuta zwłoki to zagrożenie dla życia i zdrowia zgłaszającego.

Na pomoc ruszyli średzcy policjanci. Funkcjonariusze podjęli błyskawiczną decyzję o wejściu do lokalu przez otwarte drzwi balkonowe na piętrze. Mundurowi wspięli się na filar balkonu i dach garażu, a następnie na balkon, po czym dostali się do środka mieszkania.

Ich determinacja spowodowała, że mogli otworzyć od wewnątrz drzwi ratownikom medycznym, którzy natychmiast udzielili pomocy mężczyźnie. 42-latek został przewieziony do szpitala, gdzie został otoczony profesjonalną opieką medyczną.

Ta historia jest kolejnym dowodem na to, że policjanci, oprócz codziennej walki z przestępczością, każdego dnia stają w obliczu sytuacji, w których liczy się odwaga, szybkość działania i gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.