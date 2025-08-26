Policjanci z Głubczyc rozbili grupę dilerów - zabezpieczyli 22 tysiące działek narkotyków Data publikacji 26.08.2025 Powrót Drukuj Blisko 22 tysiące porcji narkotyków o czarnorynkowej wartości 130 000 złotych przejęli głubczyccy policjanci podczas akcji wymierzonej w lokalnych dilerów. Kryminalni zatrzymali troje podejrzanych - kobietę i dwóch mężczyzn, którzy działali w warunkach recydywy. Na wniosek śledczych, decyzją sądu, trafili do aresztu.

Policjanci z Głubczyc zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej w ostatnich tygodniach intensywnie pracowali nad sprawą nielegalnej dystrybucji środków odurzających na lokalnym rynku. Dzięki skutecznym działaniom operacyjno-rozpoznawczym trafili na trop grupy zajmującej się handlem narkotykami na terenie Głubczyc i okolic.

Kilka dni temu kryminalni przeprowadzili skoordynowaną akcję, w ramach której weszli do kilku mieszkań zajmowanych przez podejrzanych, a także do garażu użytkowanego przez jednego z nich. W działaniach uczestniczył specjalnie wyszkolony pies do wykrywania narkotyków - Nabi, czworonożny funkcjonariusz z zakładu karnego, który udzielił wsparcia głubczyckim policjantom. Podczas przeszukań funkcjonariusze znaleźli znaczne ilości nielegalnych substancji: blisko dwa litry płynnej amfetaminy, ponad dwa kilogramy amfetaminy w proszku, prawie półtora kilograma marihuany, a także haszysz i tabletki ecstasy.

Do sprawy zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 39 i 38 lat oraz ich 29-letnią znajomą - mieszkankę Głubczyc. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obu mężczyzn na okres trzech miesięcy. Usłyszeli oni zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających, przy czym, jak ustalili śledczy, działali w warunkach recydywy, co oznacza, że grozi im kara nawet do 15 lat więzienia. 29-latka odpowie natomiast za posiadanie narkotyków. Wobec niej sąd zastosował dozór policyjny oraz zakaz kontaktowania się ze współpodejrzanymi.

Zabezpieczone narkotyki zostały przekazane do dalszych badań laboratoryjnych. Z takiej ilości substancji można by było przygotować ponad 22 tysiące porcji dealerskich, których czarnorynkowa wartość sięga blisko 130 000 złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy.

( KWP w Opolu / mw)

