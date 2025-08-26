Policjanci z Pucka zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy włamali się do domu 86-letniej mieszkanki Pucka i usiłowali dokonać rozboju Data publikacji 26.08.2025 Powrót Drukuj W poniedziałek nad ranem 86-letnia mieszkanka Pucka powiadomiła policjantów, że do jej domu włamał się zamaskowany mężczyzna, który grożąc pozbawieniem życia, zażądał od niej pieniędzy. Dzięki natychmiastowym działaniom kryminalnych już po kilku godzinach od zdarzenia zatrzymano dwóch podejrzanych.

Do zdarzenia doszło około godziny 5:00. Seniorka obudziła się, gdy usłyszała dźwięk tłuczonej szyby. Po chwili zauważyła stojącego nad swoim łóżkiem mężczyznę ubranego na ciemno i z maską na twarzy. Jak ustalili policjanci, napastnik złapał ją za szyję i groził, że jeśli nie odda pieniędzy, pozbawi ją życia. Kobieta odpowiedziała, że nie ma gotówki, po czym sprawca odepchnął ją i uciekł w nieznanym kierunku.

86-latka natychmiast powiadomiła puckich policjantów, którzy od razu pojechali do domu seniorki. Mundurowi ustalili, że mężczyzna dostał się do wnętrza po wcześniejszym wybiciu szyb w oknach i drzwiach oraz uszkodzeniu drzwi.

Na miejscu technik kryminalistyki zabezpieczył ślady, policjant z puckiej dochodzeniówki ustalił świadków i rozpytał okolicznych mieszkańców. Policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia i rozpoczęli intensywne ustalenia sprawcy tego przestępczego czynu.

Starsza kobieta była w silnym szoku i ogromnym stresie. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, oprócz wykonywania czynności służbowych zadbali także o jej poczucie bezpieczeństwa.

Kryminalni z puckiej komendy szybko ustalili dwóch podejrzanych mieszkańców powiatu puckiego, którzy dokonali tego przestępczego czynu. Po kilku godzinach od zgłoszenia policjanci zatrzymali 38-latka w jego miejscu zamieszkania, a na ul. Celbowskiej, podczas wyjazdu z miasta, zatrzymali 33-latka, który odpowie za współudział we włamaniu do domu seniorki.

Podczas przeszukania miejsca zamieszkania 38-latka, policjanci ujawnili telefon komórkowy, który z początkiem sierpnia został skradziony, powodując u pokrzywdzonego straty w kwocie 2 tys. zł.

Mężczyźni za popełnione czyny odpowiedzą przed sądem. 38-latkowi za usiłowanie rozboju grozi kara pozbawienia wolności do lat 15, za kradzież do lat 5, a za współudział we włamaniu, razem z 33-latkiem, grozi mężczyznom do 10 lat pozbawienia wolności.