Policjanci ustalili tożsamość i zatrzymali 38-latka, który odpowie za przestępstwo na tle seksualnym Data publikacji 26.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 38-letniego mężczyznę, który w jednym z autobusów zaczął dotykać inną pasażerkę w miejsca intymne. Kobieta zgłosiła to mundurowym, którzy już następnego dnia po zdarzeniu ustalili tożsamość mężczyzny i zatrzymali go. 38-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut, a sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Do słupskich policjantów wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie, który w autobusie miejskim miał dotykać w miejsca intymne jedną z pasażerek. Kobieta, która w godzinach wczesno-porannych jechała do pracy, wysiadła z autobusu i poinformowała policjantów o tym zdarzeniu.

Jeszcze tego samego dnia kryminalni zdobyli w tej sprawie szczegółowe informacje i zabezpieczyli nagranie, na którym znajdował się podejrzewany o to przestępstwo mężczyzna. Dalsza praca operacyjna doprowadziła do ustalenia jego tożsamości. Następnego dnia kryminalni zatrzymali do tej sprawy 38-letniego mieszkańca Słupska.

Mężczyzna został przewieziony do komendy, gdzie policjanci prowadzili z nim dalsze czynności procesowe. 38-latek usłyszał zarzut doprowadzenia osoby do poddania się innej czynności seksualnej, a sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Za to przestępstwo grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.