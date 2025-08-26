Międzynarodowy Dzień Psa z umową na czworonożnych funkcjonariuszy Data publikacji 26.08.2025 Powrót Drukuj 26 sierpnia 2025 roku, na terenie siedziby łódzkiego garnizonu policji, nadinsp. Arkadiusz Sylwestrzak Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi złożył podpis na umowie zawartej z Zarządem Województwa Łódzkiego, reprezentowanym przez Joannę Skrzydlewską Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Piotrem Wojtysiakiem Wicemarszałkiem. Na mocy tego dokumentu, z budżetu Województwa, przekazane zostaną środki finansowe na zakup 10 psów patrolowo – tropiących, które będą wykorzystywane przez policjantów w codziennym dbaniu o bezpieczeństwo mieszkańców.

Policyjne psy służbowe od lat stanowią niezastąpione ogniwo policyjnych struktur. Ich wyjątkowe umiejętności tropienia i doskonały węch pozwalają szybko odnajdywać osoby zaginione, wyszukiwać ślady pozostawione przez ludzi, bezbłędnie docierać do miejsc ukrycia zabronionych prawem środków, skutecznie brać udział w działaniach kontrterrorystycznych. W sytuacjach interwencji są nieocenionym wsparciem dla funkcjonariuszy działając z ogromną skutecznością i zaangażowaniem.

W łódzkim garnizonie służbę pełni 43 przewodników wraz z 46 psami różnych kategorii: patrolowo - tropiącej, wyszukiwania zapachów narkotyków, wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, zwłok ludzkich, kategorii bojowej. Szkolenia przewodników i psów służbowych odbywają się w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, jedynej jednostce, która zajmuje się szkoleniami takich policyjnych duetów. Kursy trwają od 4 do 7 miesięcy, w zależności od specyfiki rodzaju kursu. Psy służą w Policji do ukończenia 9 roku życia.

Na mocy umowy podpisanej dzisiaj przez nadinsp. Arkadiusza Sylwestrzaka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz Joannę Skrzydlewską Marszałka Województwa Łódzkiego razem z Wicemarszałkiem Piotrem Wojtysiakiem, łódzki garnizon otrzyma z budżetu województwa środki w kwocie 150 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup 10 psów z wyposażeniem. To inwestycja przede wszystkim w bezpieczeństwo mieszkańców regionu. Dzisiejsze spotkanie poprzedził briefing prasowy. Nadinsp. Arkadiusz Sylwestrzak Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi podziękował samorządowi województwa za wsparcie, dzięki któremu służba policjantów łódzkiego garnizonu z nowymi czwornożnymi funkcjonariuszami będzie jeszcze bardziej skuteczna.

Jeszcze w tym roku zostaną zakupione psy służbowe, następnie rozpoczną intensywne szkolenia, aby jak najlepiej służyć lokalnym społecznościom. Dzięki ich obecności policjanci łódzkiego garnizonu zyskają jeszcze większe możliwości działania w walce z przestępczością, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców.

W Międzynarodowym Dniu Psa dziękujemy naszym czworonożnym funkcjonariuszom za odwagę, lojalność i codzienną służbę u boku policjantów.