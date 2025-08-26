I Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji w Ratownictwie Medycznym wystartowały! Data publikacji 26.08.2025 Powrót Drukuj We wtorek, 26 sierpnia br. w Komendzie Głównej Policji rozpoczęły się I Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji w Ratownictwie Medycznym zorganizowane przez Wydział Ochrony Pracy KGP. Pierwsze Mistrzostwa policyjnych ratowników medycznych uroczyście otworzył nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji, który podziękował za obecność gościom oraz wszystkim policyjnym ratownikom za służbę.

- Chciałbym podkreślić Waszą rolę w Policji, bo nie mam na co dzień okazji, żeby Wam podziękować. Tych interwencji udzielania pierwszej pomocy jest coraz więcej. Dziękuję za Wasze zaangażowanie na bardzo wysokim poziomie. Wykonujecie bardzo ważną i pozytywną pracę, która wpływa również na wizerunek Policji. Jest to pierwszy taki turniej, ale pamiętajcie, że tu nie ma przegranych, bo wszyscy jesteście super fachowcami, ludźmi, którzy wiedzą jak się zachować w sytuacjach kryzysowych. Życzę wam wielu dobrych rozmów za kuluarowych i sportowej atmosfery.

Na zaproszenie podkom. Kamila Chojdaka, Naczelnika Wydziału Ochrony Pracy KGP, w otwarciu Mistrzostw uczestniczyli znamienici goście: Kuba Sękowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia wraz z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Ewa Ściślewska-Jakubiak oraz Karina Szewczyk - Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia MSWiA, Monika Jäckel - Zastępca Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei wraz z przedstawicielem Straży Ochrony Kolei.

Mistrzostwa rozpoczęły się od całodniowej konferencji pt. „Policyjne ratownictwo medyczne – działania i wyzwania”. W programie konferencji znalazły się tematy związane ściśle ze służbą policyjną.

Dr Sławomir Butkiewicz – Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawił genezę i działania Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej. Podinsp. dr Adam Płaczek, Dyrektor Instytutu Służby Prewencyjnej Akademii Policji w Szczytnie omówił profilaktykę urazów w jednostkach szkoleniowych Policji. Błędy jako źródło wiedzy – budowanie kultury bezpieczeństwa w działaniach ratowniczych Policji to temat, który podjął asp. szt. Maciej Tobiasz z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi. Z kolei podkom. Dawid Żak z Akademii Policji w Szczytnie zajął się tematem komunikacji pod presją, czyli skutecznymi technikami wymiany informacji w działaniach ratowniczych. Dużym zainteresowaniem wśród ratowników cieszył się wykład Filipa Hajnusa z Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA – Wnioski płynące z ukraińskiego teatru działań w zakresie medycyny pola walki w oparciu o opracowanie stworzone przez Służbę Medyczną Międzynarodowego Legionu Sił Zbrojnych Ukrainy. Wynikami z własnych badań na temat znajomości zaawansowanych czynności resuscytacyjnych wśród lekarzy rodzinnych podzielił się dr n. med. i n. o zdr. Piotr Gumowski z Wydziału Ochrony Pracy KGP.

Ważnym elementem były również wykłady: Tomasza Kutyckiego z Centrum Ratownictwa o realnym problemie zagrożenia CBRN oraz Jakuba Zachaja z Zakładu Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o zasadach udzielania pomocy poszkodowanemu po porażeniu elektrycznym urządzeniem obezwładniającym. Poród w warunkach przedszpitalnych – wykład Michała Pawlyty z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku to temat, który dla policjantów jest zawsze aktualny, bo dosyć częsta zdarza się na służbie. Nie zabrakło również psychologicznych aspektów ratownictwa. Mł. insp. Piotr Januszczyk, radca Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji KGP podzielił się z uczestnikami konferencji deeskalającymi narzędziami skutecznego działania w trudnych sytuacjach. Moderatorem konferencji był dr n. med. i n. o zdr. Piotr Gumowski, a nad całą konferencją organizacyjnie czuwała koordynator Ratownictwa Medycznego Policji KGP Małgorzata Wlaź.

Uczestnicy konferencji mieli również okazję poznać historię Policji i odwiedzili specjalną wystawę „Policja kobieca 1925-1939” przygotowaną przez Wydział Edukacji Historycznej KGP.

W kolejnych dniach Mistrzostw uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia i doskonalenia wiedzy oraz praktycznych umiejętności w warunkach zbliżonych do rzeczywistych działań ratowniczych. Od środy przez dwa dni 14 zespołów policyjnych ratowników medycznych będą rywalizowały w realistycznych, wymagających konkurencjach, sprawdzając swoje umiejętności w dynamicznych scenariuszach z zakresu medycyny, działając pod presją czasu i w warunkach stresu. Pierwsze Mistrzostwa Policji w Ratownictwie Medycznym to jednak nie tylko rywalizacja, a przede wszystkim, wymiana doświadczeń, nauka i ogromna dawka inspiracji do dalszego doskonalenia się.

Policyjnych mistrzów ratownictwa medycznego poznamy już w najbliższy piątek.