Dzień przed derbami planowali napaść na kibiców innej drużyny piłkarskiej i zablokować autostradę A1 Data publikacji 27.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci kolejny raz pokrzyżowali plany pseudokibiców i zapobiegli zaplanowanej przez nich ustawce. Tym razem pseudokibice z Gdańska wspierani przez swoich kolegów z tzw. koalicji pseudokibicowskiej, zgrupowali się w lesie przy bramie technicznej prowadzącej do A1 i tam czekali na jadących autostradą antagonistycznie nastawionych kibiców innej drużyny. Policjanci z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku skutecznie nie dopuścili do napaści i zablokowania autostrady.

Dzień przed trójmiejskimi derbami pseudokibice z Gdańska zaplanowali ze swoimi kolegami ustawkę w lesie na terenie województwa kujawsko- pomorskiego. Ich celem byli pseudokibice innej drużyny piłkarskiej jadącej tego dnia do Tczewa.

Policjanci dzięki swoim ustaleniom, wyprzedzającym informacjom i intensywnej pracy ujawnili kolumnę pojazdów, którymi członkowie gdańskiej bojówki przemieszczali się na umówione miejsce.

Funkcjonariusze zatrzymali pojazdy i wylegitymowali wszystkich mężczyzn. W 11 samochodach jechało 34 pseudokibiców, którzy posiadali kominiarki, ochraniacze na szczęki i rękawice do walki.

Kolejny raz szybkie, zdecydowane i skuteczne działania policjantów komendy wojewódzkiej, we współpracy z kryminalnymi z komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy i funkcjonariuszami z komendy miejskiej w Słupsku, zapobiegły planowanemu przez środowisko pseudokibicowskie starciu a także możliwości wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia.