Szczęśliwe zakończenie dwóch poszukiwań w Andrychowie Data publikacji 27.08.2025 Powrót Drukuj Andrychowscy policjanci stawili czoła podwójnemu wyzwaniu – w jednym czasie prowadzili poszukiwania rowerzysty w masywie górskim i 14-latka zagubionego w lesie. Dwie równoczesne akcje poszukiwawcze zakończyły się szczęśliwie.

W poniedziałek, 25 sierpnia br., policjanci z Andrychowa prowadzili jednocześnie dwie akcje poszukiwawcze dotyczące osób zaginionych. Pierwsze zgłoszenie wpłynęło do andrychowskiego komisariatu około godz. 18.35 i dotyczyło dorosłego mieszkańca gminy Andrychów, którego żona zgłosiła, że mężczyzna wyruszył na wycieczkę rowerową w kierunku góry Leskowiec i nie odbiera telefonu. Nie można było wykluczyć, że mężczyzna mógł ulec wypadkowi. Policjanci natychmiast podjęli działania, obejmujące sprawdzenie okolicznych szlaków i miejsc, gdzie mógł przebywać rowerzysta. Sprawdzili również szpitale. Równocześnie do dyżurnego komisariatu Policji zadzwoniła kobieta, która powiadomiła, że jej 14-letni syn zgubił się w lesie. Zgłaszająca nie znała dokładnego miejsca pobytu syna, co zwiększało ryzyko i wymagało pilnej interwencji.

Z uzyskanych informacji wynikało, że w tym rejonie jest mocno ograniczony zasięg telefonii komórkowej, a bateria w telefonie jej syna jest na wyczerpaniu. Funkcjonariusze niezwłocznie zorganizowali poszukiwania terenowe, włączając w nie patrole piesze. Do poszukiwań włączyli się również strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych i ratownicy z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także funkcjonariusze z wadowickiej komendy.

Na szczęście sytuacja zakończyła się pomyślnie. Mężczyzna wrócił do domu, natomiast 14-latek, cały i zdrowy, został odnaleziony przez policjantów na terenie leśnym. Dzięki szybkiemu reagowaniu i sprawnej koordynacji działań obie osoby wróciły bezpiecznie do swoich rodzin.

Policjanci pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom i służbom zaangażowanym w akcję, w tym jednostką OSP i GOPR, którzy niezwłocznie wsparli działania poszukiwawcze. Ich zaangażowanie i profesjonalizm przyczyniły się do szybkiego i bezpiecznego zakończenia akcji. Policjanci apelują również do mieszkańców o zachowanie ostrożności podczas wycieczek oraz informowanie bliskich o planowanej trasie i czasie powrotu.