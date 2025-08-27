Alkohol i zakaz… mogło skończyć się tragicznie Data publikacji 27.08.2025 Powrót Drukuj 2 promile alkoholu w organizmie miał 68-latek kierujący skuterem, który stracił panowanie nad swoim pojazdem i wjechał w osobowe bmw. W czasie kontroli okazało się, że mieszkaniec powiatu radomszczańskiego ma dodatkowo zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Teraz grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 25 sierpnia 2025 roku po godzinie 15:00 na ulicy Piłsudskiego w Radomsku, w rejonie przejazdu kolejowego. 68-letni kierujący skuterem, będąc nietrzeźwym, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w prawidłowo jadące bmw.

Badanie alkomatem wykazało u mężczyzny 2 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo wsiadając za kierownicę złamał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mężczyzna doznał niewielkich obrażeń, na szczęście nie zagrażały one jego życiu, ale sytuacja mogła skończyć się tragicznie.

68-latek odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i złamanie sądowego zakazu. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci po raz kolejny apelują do kierujących o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Nadmierna prędkość oraz alkohol za kierownicą to śmiertelne zagrożenie – nie tylko dla samego kierowcy, ale i dla innych uczestników ruchu. Każdy, kto wsiada za kierownicę po alkoholu, ryzykuje zdrowie i życie swoje oraz innych. Pamiętajmy, że nawet chwila brawury może doprowadzić do tragedii.

