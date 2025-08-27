Policjanci z Chojnowa powstrzymali rozprzestrzeniający się pożar przy autostradzie A4! Data publikacji 27.08.2025 Powrót Drukuj Codzienna służba policjantów często wymaga od nich gotowości do podejmowania szybkich i nieoczekiwanych działań. Codzienny patrol może w jednej chwili przerodzić się w akcję ratowania życia, zdrowia i mienia. Tak właśnie stało się na autostradzie A4, gdzie dzięki błyskawicznej reakcji dzielnicowych z Chojnowa udało się powstrzymać groźny pożar, zanim rozprzestrzenił się na pobliskie pola i drzewa.

Wczoraj około godziny 14:10 wpłynęło zgłoszenie o pożarze trawy, który według świadków miał rozpocząć się od wyrzuconego niedopałka papierosa. Jeszcze w drodze policjanci dostrzegli kłęby dymu unoszące się nad autostradą.

Na miejscu nie było jeszcze jednostek straży pożarnej, dlatego policjanci natychmiast podjęli działania, by zatrzymać rozprzestrzeniający się ogień. Wykorzystując leżące nieopodal materiały m.in. kurtki i koce zaczęli tłumić płomienie, a następnie użyli gaśnicy samochodowej, aby maksymalnie ograniczyć pożar i zabezpieczyć teren.

Po chwili na miejsce przybył zastęp straży pożarnej, który przejął dalsze czynności. Dzięki wspólnemu wysiłkowi ogień został szybko opanowany.

Zdecydowana postawa patrolu zapobiegła poważnym skutkom pożaru.

Apelujemy o odpowiedzialność i rozsądek. Wyrzucenie niedopałka papierosa na suche trawy może wywołać groźny pożar i stworzyć zagrożenie nie tylko dla środowiska, ale również dla życia zwierząt i ludzi.