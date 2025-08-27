Postawa godna naśladowania Data publikacji 27.08.2025 Powrót Drukuj Postawą godną naśladowania wykazała się mieszkanka gminy Połaniec, która w jednym z miejscowych bankomatów znalazła pieniądze w wysokości kilkunastu tysięcy złotych. Kobieta nie mając żadnych wątpliwości co powinna zrobić z cudzą zgubą, przyniosła pieniądze do najbliższego komisariatu, gdzie przekazała je funkcjonariuszom. Jej zachowanie zasługuje na uznanie i pochwałę.

We wtorkowy poranek, 26.08.2025 r., do Komisariatu Policji w Połańcu zgłosiła się 55-letnia mieszkanka gminy, która w poniedziałek chcąc skorzystać z bankomatu znalazła w nim kilkanaście tysięcy złotych. Z relacji kobiety wynikało, że dzień wcześniej chciała skorzystać z bankomatu, a gdy stanęła przy nim, zauważyła na wyświetlaczu napis o treści „Czy potrzebujesz pomocy?”. Po wybraniu opcji z odrzuceniem pomocy z kasety urządzenia wysunęły się pieniądze. Ze względu na późną porę i zamkniętą placówkę bankową, zaskoczona sytuacją kobieta, postanowiła zaczekać do rana ze zgłoszeniem.

Miejscowi funkcjonariusze wspólnie z mieszkanką miasta pojechali do jednego z banków, by zgłosić niecodzienną sytuację. Z ustaleń mundurowych wynika, że ktoś najprawdopodobniej nie dokończył operacji wpłaty gotówki, dlatego pieniądze zostały w kasecie. Zabezpieczone środki zostały przekazane do depozytu banku i czekają na swojego właściciela.

Zachowanie mieszkanki Połańca jest przykładem uczciwości i odpowiedzialności. Warto pamiętać, że każdy, kto znajdzie cudzą rzecz, ma moralny i prawny obowiązek podjąć działania zmierzające do tego, by przedmiot wrócił do swojego właściciela.

Dziękujemy 55-latce, której uczciwe zachowanie może być inspiracją i wzorem godnym naśladowania dla innych.