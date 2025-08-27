Zatrzymani za posiadanie znacznych ilości narkotyków Data publikacji 27.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do zwalczania Przestępczości Narkotykowej KWP w Poznaniu współpracując z Prokuraturą Rejonową w Szamotułach 20 sierpnia br. zatrzymali 4 osoby podejrzane o posiadanie znacznych ilości narkotyków. Policjanci łącznie zabezpieczyli ponad 20,5 kg substancji odurzających i psychotropowych. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia.

Policjanci ustalili, że na terenie ogródków działkowych w Pobiedziskach może dochodzić do transakcji narkotykowych. Zebrali szczegółowe informacje, które pozwoliły na wytypowanie konkretnych osób, biorących udział w tym procederze. W dniu realizacji na ogródkach działkowych zatrzymali do kontroli samochód osobowy. Wewnątrz auta znajdowało się 3 mężczyzn w wieku od 34 do 53 lat.

Natomiast w bagażniku policjanci znaleźli czarne worki foliowe z suszem roślinnym. Przeszukano również domek działkowy jednego z zatrzymanych oraz ich mieszkania, gdzie zabezpieczono kolejne narkotyki oraz blisko 37 tys. złotych i 1000 euro. Łącznie w samochodzie i domku działkowym zabezpieczono ponad 17 kg marihuany. Mężczyźni Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Szamotułach, sąd wobec całej trójki zastosował tymczasowy areszt. Usłyszeli zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków i wprowadzania ich do obrotu.

Kolejnym krokiem było zatrzymanie 4 mężczyzny, który miał mieć powiązania z wcześniej zatrzymanymi. W mieszkaniu 36-latka zabezpieczono ponad 3,5 kilograma grzybów psylocybinowych, susz roślinny i ponad 36 tys. złotych. Usłyszał zarzuty z art. 53 i 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem.