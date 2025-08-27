Mała Nikola, córeczka grybowskiego policjanta potrzebuje naszej pomocy Data publikacji 27.08.2025 Powrót Drukuj U trzyletniej Nikoli Woźniak, córki naszego kolegi, funkcjonariusza Komisariatu Policji w Grybowie, zdiagnozowano zespół Retta. Koszty terapii, która może zahamować rozwój tej nieuleczalnej choroby są ogromne, dlatego prosimy o wspieranie zbiórki na ten cel.

Diagnoza, którą w lipcu br. usłyszeli rodzice małej Nikoli zwaliła ich z nóg. Po badaniach genetycznych okazało się, że 3-letnia córeczka naszego kolegi asp. sztab. Łukasza Woźniaka - dyżurnego Komisariatu Policji w Grybowie, choruje na zespół Retta – neurologiczne zaburzenie rozwoju o podłożu genetycznym. Niestety jest to postępująca, nieuleczalna choroba, która odbiera ruch, mowę, kontakt, samodzielność, kontrolę nad ciałem. Schorzenie wymaga głównie leczenia objawowego, by złagodzić symptomy i poprawić jakość życia pacjenta. W Polsce dla takich dzieci jak Nikola w zasadzie nie ma ratunku, natomiast terapia dostępna w Stanach Zjednoczonych jest astronomicznie kosztowna. 7-milionowa suma jest po prostu nieosiągalna dla rodziców Nikoli.

W tej sytuacji liczy się każda złotówka, dlatego zachęcamy ludzi dobrej woli do wspierania zbiórki na leczenie córeczki naszego kolegi, który w codziennej służbie z zaangażowaniem pomaga innym. Teraz my pomóżmy małej Nikoli w walce o lepszą przyszłość. Tylko wspólnymi siłami możemy osiągnąć ten cel.

Opis zbiórki oraz sposoby dokonywania wpłat: https://www.siepomaga.pl/nikola-wozniak