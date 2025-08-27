Szybka reakcja policjantów z Ostrołęki - seryjny podpalacz zatrzymany Data publikacji 27.08.2025 Powrót Drukuj Dzięki działaniom podjętym przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, już po kilku godzinach od podpalenia garażu i samochodu ciężarowego, policjanci zatrzymali podejrzewanego o popełnienie tych przestępstw mężczyznę. Straty w wyniku podpaleń wyniosły blisko 130 tysięcy złotych. 22-latek nie uniknie odpowiedzialności. Niebawem odpowie przed sądem m.in. za kradzież z włamaniem i podpalenia.

W niedzielę, 24.08.2025 r., ok. 23.00 dyżurny ostrołęckiej komendy został poinformowany o pożarze garażu. Trzy godziny później policjanci otrzymali kolejne zgłoszenie, tym razem dotyczące pożaru ciężarowego renaulta zaparkowanego na jednym z parkingów w Ostrołęce. Ogień rozprzestrzenił się również na stojące obok ciężarowe volvo.

W trakcie prowadzonych na miejscu czynności funkcjonariusze ustalili, że przed podpaleniem, z renaulta skradziono dowód rejestracyjny oraz rzeczy osobiste kierowcy. Wstępnie straty spowodowane pożarami oszacowano na blisko 130 000 zł.

Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania podpalacza. Sprawdzali m.in. okoliczne klatki schodowe i pustostany. Równolegle prowadzone były czynności operacyjne. Już po niespełna 30 minutach od drugiego zgłoszenia mundurowi zatrzymali w jednym z opuszczonych budynków mężczyznę podejrzewanego o podpalenia. Okazał się nim 22-letni mieszkaniec Ostrołęki.

Podczas zatrzymania policjanci znaleźli w pustostanie, w którym przebywał, rzeczy osobiste kierowcy oraz dowód rejestracyjny podpalonego renaulta. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.

Dzięki policjantom i prokuratorom zgromadzono materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem oraz podpaleń. Wkrótce odpowie on za swoje czyny przed sądem.