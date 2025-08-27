Nigeryjczyk oszukiwał firmy z całego świata podszywając się pod przedsiębiorcę z powiatu brzeskiego Data publikacji 27.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą brzeskiej komendy działając wspólnie z Prokuraturą Rejonową w Brzesku skierowaniem do sądu aktu oskarżenia zakończyli kolejne postępowanie dotyczące 32-letniego oszusta, który podszywając się pod jednego z przedsiębiorców z terenu powiatu brzeskiego wyłudził łącznie blisko 300 tysięcy złotych.

Z ustaleń śledztwa wynika, że 32-letni obywatel Nigerii działając wspólnie z innymi osobami założył stronę internetową, gdzie podszywając się pod jednego z przedsiębiorców działającego na terenie powiatu brzeskiego i posługując się danymi prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oferował do sprzedaży produkty w hurtowych ilościach. Aby zwiększyć zasięg procederu ogłoszenia zamieszczał również za pośrednictwem znanych platform globalnego handlu hurtowego.

Osoby oraz przedsiębiorcy m. in. z Korei Południowej, Hiszpanii, Francji, Bułgarii czy Ukrainy wpłacały zaliczki na poczet zamówionego towaru, które były przekazywane na polskie rachunki bankowe, które to mężczyzna zakładał osobiście posługując się przy tym fałszywymi paszportami wystawionymi na fikcyjne dane osobowe. Pieniądze pokrzywdzonych były wypłacane w bankomatach na terenie kraju, jak również zakupywano za nie kryptowaluty.

W wyniku działań podjętych przez policjantów, nadzorowanych przez Prokuraturę Rejonową w Brzesku, zgromadzono materiał dowodowy pozwalający ustalić prawdziwą tożsamość mężczyzny i miejsce jego pobytu. Do zatrzymania doszło na terenie Warszawy, po zatrzymaniu mężczyzna usłyszał zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Brzesku. Za popełnione przez niego oszustwa, podrabianie podpisów, jak również podszywanie się pod przedsiębiorcę w celu wyrządzenia szkody majątkowej grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.