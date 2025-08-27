31-latek tymczasowo aresztowany za przestępstwo seksualne wobec małoletniej Data publikacji 27.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej zatrzymali 31-letniego mieszkańca powiatu raciborskiego, podejrzanego o przestępstwo seksualne wobec osoby małoletniej. Mundurowi ustalili, że mężczyzna wcześniej kontaktował się z dziewczynką za pośrednictwem Internetu, gdzie składał jej niedopuszczalne propozycje i umówił się na spotkanie. Sąd na wniosek śledczych i prokuratora zastosował wobec zatrzymanego 3 miesiące aresztu.

Do Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu zgłosił się ojciec dziewczynki, informując organy ścigania o podejrzeniu przestępstwa wobec jego małoletniej córki. Policjanci podjęli czynności, w wyniku których ustalili, że 31-letni mężczyzna korespondował z małoletnią za pośrednictwem Internetu, składając jej propozycje o charakterze seksualnym i umawiając się na spotkanie.

Podczas tego spotkania mężczyzna podstępem skłonił dziewczynkę do wejścia do publicznej toalety, gdzie doszło do przestępstwa o charakterze seksualnym wobec małoletniej. Zachowanie mężczyzny zwróciło uwagę świadka, którego czujność i reakcja przerwały dalszy rozwój sytuacji - świadek spłoszył sprawcę.

Dzięki podjętym działaniom policjanci jeszcze tego samego dnia ustalili jego tożsamość i zatrzymali 31-latka. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu dopuszczenia się innych czynności seksualnych wobec małoletniej poniżej 15 roku życia. Na wniosek śledczych i prokuratora sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu dziękuje świadkowi za reakcję, dzięki której nie doszło do dalszej eskalacji przestępstwa.

Policja apeluje do rodziców i opiekunów o zwrócenie szczególnej uwagi na aktywność dzieci i młodzieży w internecie. To właśnie tam często dochodzi do nawiązywania znajomości, które mogą wiązać się z poważnym zagrożeniem.

Rozmawiajmy z dziećmi o bezpieczeństwie online, uczmy je ostrożności w kontaktach z osobami poznanymi w sieci oraz tłumaczmy, że nie wolno podawać swoich danych, wysyłać zdjęć ani umawiać się na spotkania z nieznajomymi.

Jeżeli cokolwiek wzbudzi nasz niepokój – reagujmy natychmiast i informujmy Policję. Czujność rodziców i opiekunów oraz otwarta rozmowa z dzieckiem to najskuteczniejsza ochrona przed zagrożeniami.