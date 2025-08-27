Policjanci zatrzymali „werbowniczkę” Data publikacji 27.08.2025 Powrót Drukuj Za udział w oszustwie metodą "na policjanta” odpowie 51-letnia mieszkanka województwa pomorskiego. Kobieta werbowała osoby, które zakładały rachunki bankowe i wypłacały gotówkę. Jedna z mieszkanek Lublina w wyniku działania oszustów straciła 26 tysięcy złotych. Wcześniej w sprawie zatrzymany został 47-letni mężczyzna. Sprawa jest rozwojowa. Za oszustwo grozi kara do 8 lat więzienia.

Nad sprawą pracowali policjanci z wydziału „mienia” KMP w Lublinie. Do oszustwa doszło pod koniec lipca tego roku. Jak zeznała pokrzywdzona, na jej numer telefonu zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika poczty. Poinformował kobietę, że posiada nieodebrane trzy paczki. Po zakończonej rozmowie do kobiety zadzwonił kolejny mężczyzna podający się tym razem za funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Mężczyzna oświadczył, że ma dojść do włamania na jej konto bankowe. Tego samego dnia kobieta udała się do banku, a następnie blikiem przekazała pieniądze, na wskazany rachunek. Straciła 26 000 złotych.

Kilka dni później w przed bankiem w Gdańsku został zatrzymany 47-latek. Mężczyzna był właścicielem konta, na które trafiły pieniądze i miał zamiar je wypłacić. Usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Więcej o zatrzymaniu w informacji: Policjanci czekali na oszusta w banku.

To jednak nie zakończyło sprawy. Funkcjonariusze z wydziału zajmującego się przestępczością przeciwko mieniu KMP w Lublinie skrupulatnie analizowali dowody. Dzięki temu trafili na trop 51-latki, która w strukturach przestępczych zajmowała się werbowaniem tzw. odbieraków. Kobieta została zatrzymana w okolicy Pruszcza Gdańskiego.

Policjanci wczoraj doprowadzili ją do prokuratury, gdzie usłyszała zarzuty udziału w oszustwie. Decyzją śledczych trafiła pod dozór Policji.

Za to przestępstwo grozi jej kara do 8 lat więzienia.