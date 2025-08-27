Policjanci zatrzymali poszukiwanego ENA za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą Data publikacji 27.08.2025 Powrót Drukuj Najbliższe 8 i pół roku spędzi w więzieniu 54-latek z powiatu leszczyńskiego poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna w przeszłości dopuścił się poważnych przestępstw, a od roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości w Holandii. Do zakładu karnego trafi także inny poszukiwany listem gończym, którego policjanci z Leszna zatrzymali w pracy na terenie województwa pomorskiego.

W minionych dniach leszczyńscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości.

54-latek z powiatu leszczyńskiego w przeszłości kierował zorganizowaną grupą przestępczą trudniącą się wyłudzaniem zaliczek od potencjalnych klientów na zakup samochodów za pośrednictwem jednego ze znanych portali motoryzacyjnych. Mężczyzna był skazany przez sąd dwoma wyrokami na karę 8 i pół roku pozbawienia wolności. Od roku ukrywał się na terenie Holandii. Leszczyńscy kryminalni wykorzystali moment chwilowego powrotu mężczyzny do Polski i zatrzymali go wczoraj, 26.08.2025 r., w jednej z podleszczyńskich miejscowości.

Kilka dni temu policjanci zatrzymali także 52-latka z Leszna poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości po zasądzeniu 8 miesięcy kary pozbawienia wolności za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, w tak zwanej recydywie. Leszczyńscy policjanci zatrzymali poszukiwanego podczas wykonywania pracy zarobkowej w województwie pomorskim.