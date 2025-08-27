Błyskawiczna reakcja dyżurnego z Gdyni przyczyniła się do odzyskania utraconych pieniędzy Data publikacji 27.08.2025 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji oficera dyżurnego z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni odzyskano torbę z dużą sumą pieniędzy, którą 73-letnia pasażerka pozostawiła w pociągu. Córka kobiety zgłosiła utratę bagażu, informując, że mogło w nim znajdować się nawet 40 tysięcy złotych. Dyżurny natychmiast skontaktował się z dyżurnym z Polregio, a sprawa znalazła szczęśliwy finał. Z wdzięczności do komendy wpłynęły podziękowania za profesjonalne i szybkie działania.

W czwartek, 21 sierpnia, tuż po północy, oficer dyżurny gdyńskiej komendy odebrał telefon od kobiety, która poinformowała, że jej mama podróżująca pociągiem relacji Olsztyn Główny – Gdańsk Wrzeszcz zgubiła torbę z dużą ilością gotówki. Według zgłoszenia w bagażu mogło znajdować się nawet 40 tysięcy złotych. Dyżurny od razu przystąpił do działania, skontaktował się z dyżurnym Polregio i wspólnie ustalali, którymi składami mogła podróżować 73-latka oraz gdzie może znajdować się pozostawiony bagaż.

Dzięki szybkiemu obiegowi informacji udało się potwierdzić, że torba została odnaleziona przez obsługę pociągu i trafi do biura rzeczy znalezionych. Dyżurny od razu przekazał zgłaszającej informację o odnalezieniu torby. Dzięki błyskawicznej reakcji i zaangażowaniu policjanta 73-letnia pasażerka nie straciła swoich oszczędności, które przewoziła w drodze na lotnisko.

Po tym zdarzeniu do Komendy Miejskiej Policji w Gdyni wpłynął mail od córki kobiety, która wyraziła ogromną wdzięczność za profesjonalną i sprawną interwencję. W swojej wiadomości podkreśliła, że dzięki szybkiemu działaniu dyżurnego torba wraz z zawartością odnalazła się, a cała sprawa została rozwiązana błyskawicznie. Autorka listu życzyła funkcjonariuszom wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Takie słowa są niezwykle budujące dla policjantów. To właśnie dzięki nim jeszcze mocniej chcemy pomagać mieszkańcom, nie tylko z obowiązku, ale także z poczucia satysfakcji, jakie daje możliwość niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.