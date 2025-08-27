Zabrakło paliwa na S7. Policjant pomógł 74-latce bezpiecznie wrócić w trasę Data publikacji 27.08.2025 Powrót Drukuj Na policjantów można liczyć nie tylko w sytuacjach zagrożenia, ale też wtedy, gdy ktoś potrzebuje zwykłej, ludzkiej pomocy. Przekonała się o tym 74-letnia mieszkanka Warszawy, której samochód zatrzymał się z powodu braku paliwa na trasie S7 w kierunku stolicy. Funkcjonariusz ruchu drogowego nie tylko zabezpieczył miejsce, ale także pomógł seniorce i jej partnerowi wrócić na trasę.

25 sierpnia 2025 r. po godzinie 9.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Płońsku otrzymał nietypowe zgłoszenie z odcinka drogi ekspresowej S7, z około 109 kilometra w stronę Warszawy. Osobowa toyota, którą podróżowało starsza para, zatrzymała się między prawym pasem a zjazdem w prawo, stwarzając zagrożenie dla innych kierowców. Powodem przymusowego postoju osób podróżujących tym autem, było to, że skończyło się w nim paliwo. Na miejsce skierowany został policjant ruchu drogowego.

Funkcjonariusz zabezpieczył miejsce i pomógł mieszkańcom Warszawy w zepchnięciu auta na pobocze. Wezwał też służby drogowe. Nie poprzestał jednak na tym. Pomógł również mężczyźnie w zakupie paliwa. Następnie upewnił się, że mieszkańcy Warszawy bezpiecznie będą mogli kontynuować podróż. Jadąc polecił im, aby jechali za nim i wskazał bezpieczny zjazd w Płońsku prowadzący na stację, gdzie 74-latka i jej partner mogli spokojnie dotankować samochód.

Cała sytuacja potwierdziła w praktyce hasło, którym kieruje się Policja w każdej sytuacji: pomagamy i chronimy.