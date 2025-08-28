Rywalizacja policyjnych medyków trwa Data publikacji 28.08.2025 Powrót Drukuj Drugi dzień I Mistrzostw Policji w Ratownictwie Medycznym rozpoczął najbardziej emocjonującą część zawodów, czyli działania według scenariuszy symulacyjnych. Przed konkurencjami ratowniczymi policyjni medycy musieli wypełnić krótki test z wiedzy medycznej.

Organizatorzy, funkcjonariusze i pracownicy służby cywilnej Wydziału Ochrony Pracy Komendy Głównej Policji, przygotowali zadania i warunki tak, aby były one jak najbardziej zbliżone do realnie mogących się zdarzyć na służbie. Mistrzostwa mają na celu nie tylko rywalizację i wymianę doświadczeń wśród policyjnych medyków, ale przede wszystkim podniesienie poziomu kompetencji.

Owidiusz miał powiedzieć, że „medycyna jest sztuką czasu”. W ratownictwie medycznym ten czas jest szczególnie istotny i cenny. Dwuosobowe zespoły na każde z trzech dzisiejszych zadań miało ustalony, bardzo krótki czas na ich realizację. Jedno z ćwiczeń wymagało równie ważnych w ratownictwie umiejętności sprawnościowych, co znajomość algorytmów i procedur medycznych, czyli kierowanie ambulansem po torze na czas i przemieszczanie się z noszami transportowymi. Tylko 10 minut przeznaczono na wypełnienie wszystkich procedur medycznych przy pacjencie wyciągniętego z wody. Ciasne warunki na łódce policyjnej nie ułatwiały zadania. Z kolei uraz głowy policjantki – jeźdźca wymagał szybkich decyzji, zastosowania właściwej farmakoterapii oraz sprawnej komunikacji ze służbami mundurowymi i medycznymi.

Oceniane było właściwie wszystko, od prawidłowego zachowania wobec pacjenta i jego otoczenia, zapewnienia bezpieczeństwa własnego, organizację pracy, współpracę w zespole, szybkie reakcje i skuteczne działania, po oczywiście prawidłowe zastosowanie wszystkich procedur medycznych. Każde zadanie oceniane było przez doświadczonych medyków na podstawie kart z prawidłowym postępowaniem.

W ratownictwie medycznym, tak jak i w całej medycynie, obowiązuje ustawiczny rozwój i doskonalenie zawodowe. Pierwsze mistrzostwa są świetnym miejscem do sprawdzenia swoich umiejętności i podnoszenia kompetencji.