Areszt dla mężczyzny, który znęcał się nad rodziną Data publikacji 28.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Posterunku Policji w Leśnicy zatrzymali 34-letniego mężczyznę podejrzanego o znęcanie się psychiczne i fizyczne wobec swojej żony i ich kilkuletniego dziecka. Mężczyźnie przedstawiono zarzuty znęcania się, a także zgwałcenia i wymuszenia czynności seksualnej. Na wniosek śledczych sąd aresztował podejrzanego na 3 miesiące. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.

Policjanci z Posterunku Policji w Leśnicy zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który przez ponad rok miał znęcać się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną oraz nad kilkuletnim synem. Kobieta przez wiele miesięcy skrywała swój dramat – nie mówiła o nim ani rodzinie, ani znajomym, próbując sama znosić codzienny ból i upokorzenia. Dopiero po roku, gdy sytuacja w ocenie pokrzywdzonej zagrażała bezpośrednio jej synowi, znalazła w sobie siłę i odwagę, by zgłosić wszystko na Policję.

Jak ustalili funkcjonariusze, 34-letni mężczyzna od dłuższego czasu wszczynał awantury, podczas których nie tylko wyzywał i poniżał swoją żonę, ale także popychał ją, szarpał, a nawet rzucał w nią przedmiotami. Była systematycznie zastraszana, żyła w nieustannym napięciu, nie wiedząc, kiedy znów wybuchnie kolejna awantura.

Dramatu dopełniał fakt, że świadkiem tych scen był mały chłopiec – syn pary – który sam również doświadczał przemocy psychicznej ze strony ojca. Strach, poczucie zagrożenia i codzienne życie w atmosferze lęku stały się dla dziecka chlebem powszednim.

Kiedy kobieta wreszcie zdecydowała się przełamać milczenie, udała się na Posterunek Policji w Leśnicy, gdzie opowiedziała funkcjonariuszom o swojej sytuacji. Policjanci natychmiast podjęli szereg działań, dzięki którym zebrano obszerny materiał dowodowy. Policjanci również szybko ustalili jeden z adresów na terenie powiatu strzeleckiego, gdzie sprawca przemocy domowej przebywał - został zatrzymany. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutów – znęcania się, a także zgwałcenia i wymuszenia czynności seksualnej.

Sąd, na wniosek Prokuratora Rejonowego w Strzelcach Opolskich, po analizie dowodów zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego trzymiesięcznego aresztu. Mężczyzna trafił już do zakładu penitencjarnego, gdzie będzie oczekiwał na proces. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje, aby osoby doświadczające przemocy nie bały się szukać pomocy. Często milczenie i wstyd pozwalają sprawcy działać bezkarnie. Przypominamy, że każdy przypadek przemocy domowej traktowany jest z najwyższą powagą i spotyka się ze stanowczą reakcją. Jeżeli jesteś pokrzywdzoną / pokrzywdzonym przemocą domową pamiętaj, że nie jesteś sama /sam. Poniżej zamieszczamy informacje, gdzie można szukać pomocy w przypadku przemocy domowej. Jeżeli jesteś świadkiem stosowania przemocy, nie bądź obojętny na cudzą krzywdę. Zareaguj, twoje zgłoszenie może uratować komuś życie. Pamiętaj, że zgłoszenie może być anonimowe.

Numer alarmowy 112

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia wynikającego ze stosowania przemocy domowej, w pierwszej kolejności należy skorzystać z numeru alarmowego 112 obsługiwanego przez operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego, którzy otrzymane zgłoszenie niezwłocznie przekazują bezpośrednio dyżurnym jednostek organizacyjnych Policji właściwych miejscowo dla miejsca zdarzenia, pobytu osoby potrzebującej pomocy.

Aplikacja „Alarm 112”

W sytuacji braku możliwości nawiązania połączenia głosowego możliwym jest skorzystanie z uprzednio zainstalowanej bezpłatnej aplikacji, uruchomionej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji „Alarm 112”, która dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych: Android i iOS. Aplikacja pozwala między innymi na zgłoszenie zdarzenia alarmowego, jeśli nie można wykonać połączenia głosowego. Pozwala również na dodanie adresów, pod którymi użytkownik najczęściej przebywa, takich jak dom, praca lub inne. Proces rejestracji wymaga wyrażenia zgody na dostęp do lokalizacji obsługiwanego urządzenia (telefonu), co umożliwi precyzyjne wskazanie miejsca zdarzenia z wykorzystaniem mapy.

Aplikacja „Moja Komenda”

Oprócz możliwości kontaktu z osobami obsługującymi telefon alarmowy 112, osoby dotknięte przemocą domową mogą kontaktować się telefonicznie z dyżurnymi jednostek organizacyjnych Policji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. Dzięki aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, osoby dotknięte przemocą domową mogą uzyskać dostęp do bazy danych zawierającej informacje o wszystkich obiektach policyjnych dostępnych dla interesantów, a także dane kontaktowe ponad 8 tysięcy dzielnicowych z terenu kraju, którzy wyposażeni są w telefony komórkowe, a także posiadają indywidualne adresy poczty elektronicznej. Istnieje zatem możliwość nawiązania zarówno kontaktu telefonicznego jak też przesłania korespondencji e-mail do właściwego dzielnicowego.

Dzięki usługom lokalizacyjnym dostępnym w telefonie użytkowników aplikacji odnajduje ona najbliższy policyjny obiekt, wskazuje trasę dojścia lub dojazdu. Aplikacja jest dostępna na Google Play i Apple Store po wyszukaniu „Moja Komenda” lub za pomocą kodów QR.

Platforma „Policja E-usługi”

Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (http://www.policja.pl) dostępna jest platforma „Policja E-usługi” również umożliwiająca kontakt z Policją. W ramach przedmiotowego portalu dostępna jest także online Centralna Książka Telefoniczna, umożliwiająca wyszukanie danych kontaktowych jednostki organizacyjnej Policji właściwej dla miejsca zamieszkania.

Aplikacja „Twój Parasol”

Dla osób doświadczających przemocy domowej lub będących jej świadkami dostępna jest bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji. Aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie, jednakże na chwilę obecną są to jedynie dane z terenu garnizonu stołecznego (rejon podległy Komendzie Stołecznej Policji). Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach. Aplikacja jest dostępna na Google Play i Apple Store po wyszukaniu „Twój Parasol” lub za pomocą kodów QR.

Policyjny Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

Dla osób chcących uzyskać fachową poradę możliwym jest także skorzystanie z Policyjnego Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (tel. 800 120 226, czynny w dni robocze w godzinach 09.30-15.30) obsługiwanego przez policjantów z Biura Prewencji KGP.

Uwaga! Dla uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty” nie jest potrzebna zgoda osoby dotkniętej przemocą, zaś:

osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, zobowiązane są niezwłocznie zawiadomić o tym Policję lub prokuratora;

osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dla przypomnienia warto wskazać, że przemoc domowa oznacza jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia;

naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną;

powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę;

ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej;

istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Osobą doznającą przemocy domowej może być:

żona / mąż, także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków;

wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków;

rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków;

osobę pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków;

osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków;

osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarującą oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków;

osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania;

małoletniego, wobec którego jest stosowana przemoc domowa, a także małoletniego będącego świadkiem przemocy domowej wobec osób wymienionych powyżej.

Jeśli doznajesz przemocy domowej, nie obawiaj się skorzystać z pomocy Policji. Skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji, dzielnicowym lub powiadom odpowiednie służby!

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy domowej, nie pozostawaj obojętny! Powiadom służby, zanim będzie za późno.