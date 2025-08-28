Atak na byłego ministra zdrowia w Siedlcach. Sprawcy zatrzymani Data publikacji 28.08.2025 Powrót Drukuj W środę 27 sierpnia w Siedlcach zaatakowano byłego Ministra Zdrowia przed restauracją przy ul. Armii Krajowej. Policja szybko ustaliła sprawców — dwóch mieszkańców miasta, którzy zostali zatrzymani. Sprawa trafiła do prokuratury.

W środę (27 sierpnia 2025 r.) około godziny 15.00 przed restauracją na ul. Armii Krajowej w Siedlcach zaatakowany został były Minister Zdrowia, który z obrażeniami przewieziony został do szpitala.

Policjanci natychmiast po otrzymaniu informacji o tym zdarzeniu rozpoczęli ustalanie sprawców. Zabezpieczyliśmy m.in. monitoring. Funkcjonariusze bardzo szybko ustalili tożsamość osób, które brały udział w zajściu. Przesłuchana została osoba, która utrzymywała z nimi stały kontakt.

Zatrzymanie obu mężczyzn było kwestią bardzo niedługiego czasu. Policjanci, wiedząc już kto stoi za atakiem na byłego ministra, znając tożsamość, miejsce zamieszkania i mając nagranie z przebiegu zdarzenia, skontaktowali się z ustalonymi mężczyznami i wezwali do stawiennictwa w jednostce Policji. Obaj mężczyźni, mając świadomość, że ich tożsamość jest znana Policji, około godziny 21:30 ustaleni przez nas mieszkańcy Siedlec w wieku 35 i 39 lat, po uprzedniej konsultacji ze swoim adwokatem, zgłosili się do siedleckiej komendy. Obaj byli nietrzeźwi, mieli ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Pobrano od nich krew na zawartość narkotyków. Zostali przez nas zatrzymani w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych.

Policjanci przesłuchali kolejnych świadków, a następnie materiały przekazane zostały do Prokuratury Rejonowej w Siedlcach, gdzie podjęta zostanie decyzja co do kwalifikacji prawnej czynu.