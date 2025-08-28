Zatrzymany za oszustwo „na akcje Orlenu” – straty sięgnęły prawie 200 tysięcy złotych Data publikacji 28.08.2025 Powrót Drukuj Dzięki wspólnym działaniom policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu oraz funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w dniu 20 sierpnia 2025 roku zatrzymany został mężczyzna podejrzany o oszustwo na szkodę mieszkanki powiatu olkuskiego.

Z ustaleń policjantów wynika, że sprawca namówił kobietę do przekazania mu pieniędzy, które miały pokryć rzekome cła akcji spółki "Orlen".

W dniu zatrzymania odebrał on od kobiety prawie 40 tysięcy złotych. Okazało się również, że w ciągu kilkunastu poprzednich dni, ten sam mężczyzna doprowadził pokrzywdzoną do utraty łącznej kwoty blisko 200 tysięcy złotych, które kobieta przekazywała osobiście we własnym domu. Na wniosek śledczych i prokuratora, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Sprawą zajmują się teraz policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.

Uwaga! Oszuści wciąż są aktywni – nie daj się zmanipulować.

Policja apeluje o ostrożność i ograniczone zaufanie wobec osób kontaktujących się telefonicznie lub internetowo w sprawie „pewnych inwestycji”, „akcji znanych spółek”, „wypadku, który spowodował członek bliskiej rodziny”, „zagrożonych środków finansowych na naszych kontach bankowych", czy rzekomych promocji. Oszuści stosują psychologiczne manipulacje, tworząc wiarygodne scenariusze, aby wyłudzić pieniądze.

Pamiętaj:

Żadna legalna firma inwestycyjna nie żąda wpłat gotówki do rąk obcych osób.

Zawsze weryfikuj informacje, zanim przekażesz komuś swoje dane lub pieniądze.

W razie wątpliwości – skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji.