Kryminalni z Tczewa zatrzymali 18-latka, który oszukał seniora metodą „na policjanta” Data publikacji 28.08.2025 Powrót Drukuj Dzięki szybkim i skutecznym działaniom kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie w ręce funkcjonariuszy trafił 18-letni obywatel Ukrainy, mieszkający w Gdańsku. Młody mężczyzna oszukał 83-latka, podając się za policjanta i przekonując go, że bierze udział w tajnej akcji przeciwko skorumpowanym kasjerkom banku. Senior stracił w ten sposób 30 tysięcy złotych. Decyzją sądu 18-latek trafił na 3 miesiące do aresztu.

Policjanci z tczewskiej komendy otrzymali zgłoszenie o oszustwie, w którym pokrzywdzonym był mieszkaniec miasta. 83-letni mężczyzna uwierzył w historię podaną przez oszusta i przekazał mu swoje oszczędności. Sprawca zapewniał, że pieniądze posłużą jako „pułapka” na nieuczciwe kasjerki bankowe.

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie natychmiast rozpoczęli intensywne działania operacyjne. Ich skrupulatna praca pozwoliła na ustalenie, że za oszustwem stoi 18-letni obywatel Ukrainy mieszkający w Gdańsku. We wtorek został on zatrzymany i przewieziony do tczewskiej jednostki Policji. Następnego dnia usłyszał w prokuraturze zarzut dotyczący oszustwa. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje kare do 8 lat więzienia.

Policjanci przypominają – funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani o udział w rzekomych „tajnych akcjach”. W przypadku podejrzanych telefonów zawsze należy przerwać rozmowę i skontaktować się z bliskimi lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Dzięki determinacji i profesjonalizmowi tczewskich kryminalnych oszust został zatrzymany, a jego przestępcza działalność przerwana.