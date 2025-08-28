Dzięki 16-latce wpadł włamywacz Data publikacji 28.08.2025 Powrót Drukuj Myjąc okna w mieszkaniu zauważyła podejrzanego mężczyznę, który kręcił się przy pobliskim kiosku. 16-latka wykazała się czujnością i postanowiła nagrać zachowanie nieznajomego. Mężczyzna po chwili włamał się do obiektu. To dzięki jej zachowaniu policjanci z 4. komisariatu bez trudu namierzyli włamywacza. Dodatkowo udowodnili mu dwie kradzieże w drogeriach. 22-latek przyznał się do stawianych zarzutów. Za włamanie grozi do 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w ostatnią sobotę (23 sierpnia) na osiedlu LSM w Lublinie. Jak wynika z ustaleń w sprawie, młody mężczyzna zaczął kręcić się wokół nieczynnego kiosku ruchu. W pewnym momencie postanowił włamać się do środka poprzez okienko do obsługi klientów. Z kiosku ukradł drobne przedmioty, takie jak: papierosy, tytoń, tabletki przeciwbólowe. Po wszystkim uciekł.

Jak się okazało, całe zdarzenie widziała 16-latka, która akurat myła okno w domu. Mieszkanka Lublina postanowiła wyjąć telefon i nagrać całe zdarzenie. Materiały szybko przekazała policjantom.

Poinformowani o sprawie funkcjonariusze z 4. komisariatu bez trudu namierzyli sprawcę. Mężczyzna został zatrzymany kilka ulic dalej. Jak się okazało, na swoim koncie miał jeszcze dwie inne kradzieże, których dopuścił się w pobliskiej drogerii. Usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz kradzieży, do których popełnienia się przyznał.

22-latkowi za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia.

( KWP w Lublinie / kp)

Poniższe nagranie przekazane policjantom przedstawia zdarzenie opisane w komunikacie.