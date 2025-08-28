Pomagamy i chronimy – również po służbie Data publikacji 28.08.2025 Powrót Drukuj Policja to nie tylko służba zapewniająca bezpieczeństwo i porządek publiczny. Bycie policjantem oznacza gotowość do niesienia pomocy innym w każdej sytuacji. Podkomisarz Tomasz Wiśniewski – obecnie zajmujący stanowisko Dyżurnego Oddziału Prewencji Policji KWP we Wrocławiu, przebywający poza służbą, udzielił pomocy nieznajomemu mężczyźnie, który nieprzytomny leżał na poboczu drogi. Gdyby nie pomoc policjanta, zdarzenie to mogło skończyć się tragicznie.

Funkcjonariusz dolnośląskiej Policji - podkomisarz Tomasz Wiśniewski, w czasie wolnym od służby, przemieszczając się drogami powiatu milickiego, zauważył na poboczu jezdni leżącego człowieka. Bez dłuższego zastanawiania się zatrzymał swój pojazd, aby sprawdzić, co się stało.

Okazało się, że mężczyzna miał krwawiącą ranę głowy i nie reagował na otoczenie. Policjant natychmiast przystąpił do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – zabezpieczył ranę, sprawdził czynności życiowe oraz monitorował stan poszkodowanego. Jednocześnie wezwał Zespół Ratownictwa Medycznego i do czasu przyjazdu karetki nie odstępował mężczyzny.

Dzięki szybkiej reakcji oraz profesjonalnemu działaniu funkcjonariusza poszkodowany otrzymał niezbędną pomoc i został przekazany ratownikom medycznym.

Postawa naszego funkcjonariusza pokazuje, że troska o życie i zdrowie drugiego człowieka jest jednym z najważniejszych elementów policyjnej misji.

Przypominamy również, że w podobnych sytuacjach każda sekunda ma znaczenie, a udzielenie pierwszej pomocy może uratować życie. Warto znać podstawowe zasady i nie wahać się reagować, kiedy ktoś potrzebuje wsparcia.