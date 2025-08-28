Kolizja z radiowozem i 7 tysięcy mandatu – pościg za 32-latkiem na hulajnodze Data publikacji 28.08.2025 Powrót Drukuj 32-letni mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla nie zatrzymał się do kontroli drogowej i próbował uciec policjantom na hulajnodze elektrycznej. Po krótkim pościgu uderzył w radiowóz doprowadzając do kolizji - wstępne badanie narkotesterem wykazało obecność środków odurzających w jego organizmie. Został ukarany mandatami na łączną kwotę 7 tysięcy złotych, a dodatkowo odpowie za kierowanie pojazdem pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu.

Wczoraj po godzinie 19.00 patrol ruchu drogowego na terenie Kędzierzyna-Koźla zauważył mężczyznę stojącego na hulajnodze elektrycznej na środku ronda, który miał problemy z pojazdem. Funkcjonariusze pomogli mu opuścić skrzyżowanie, a następnie wydali polecenie, by zatrzymał się w bezpiecznym miejscu do kontroli drogowej. Mężczyzna jednak nie zastosował się do tego polecenia - zjechał ze skrzyżowania i zaczął oddalać się. Policjanci użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych, wzywając go do zatrzymania. Ten jednak, zamiast się zatrzymać, przyspieszył i skierował się w stronę centrum miasta. Po krótkim pościgu 32-latek stracił panowanie nad hulajnogą i uderzył w radiowóz, doprowadzając do kolizji. Policjanci natychmiast zatrzymali mężczyznę. Tłumaczył on swoje zachowanie tym, że wcześniej wypił piwo i obawiał się utraty prawa jazdy. Badanie alkomatem nie wykazało jednak alkoholu w jego organizmie.

Funkcjonariusze ukarali mężczyznę trzema mandatami karnymi: za jazdę niewłaściwą stroną drogi, niestosowanie się do sygnałów wydawanych przez osobę uprawnioną do kontroli oraz za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym. Łączna kwota mandatów wyniosła 7 tysięcy złotych.

Na tym jednak interwencja się nie zakończyła. Funkcjonariusze, widząc wciąż nerwowe zachowanie 32-latka, przeprowadzili badanie na obecność środków odurzających. Tester wykazał, że kierujący znajduje się pod wpływem amfetaminy. Mężczyźnie pobrano krew do dalszych badań. Za kierowanie pojazdem pod wpływem substancji działających podobnie do alkoholu grozi mu dodatkowo grzywna w wysokości 2,5 tysiąca złotych.

Przypominamy!

Hulajnoga elektryczna w świetle prawa jest pojazdem, a jej kierujący ma obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów ruchu drogowego. Ucieczka przed kontrolą może skończyć się nie tylko wysokimi mandatami, ale również tragicznymi konsekwencjami.

Kierowanie pojazdem – niezależnie od tego, czy jest to samochód, rower czy hulajnoga – pod wpływem alkoholu lub narkotyków stanowi poważne zagrożenie zarówno dla kierującego, jak i dla innych uczestników ruchu, a także wiąże się z odpowiedzialnością karną.