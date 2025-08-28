Policjanci odkopali samochód i pomogli kobiecie wydostać się z lasu. Szybka interwencja i wdzięczność za wsparcie Data publikacji 28.08.2025 Powrót Drukuj Dzięki skutecznej reakcji i empatycznemu podejściu funkcjonariuszy kobieta, której samochód utknął w lesie, otrzymała nie tylko pomoc techniczną, ale także wsparcie emocjonalne. Jej wdzięczność wyrażona po zakończonej interwencji pokazuje, jak ważna jest obecność Policji w sytuacjach kryzysowych – jako realna pomoc i oparcie dla obywateli.

W ostatnich dniach funkcjonariusze z powiatu garwolińskiego dwukrotnie interweniowali w sytuacjach, które mogły zakończyć się groźnie, gdyby nie szybka reakcja i profesjonalne działania służb.

Do pierwszego zdarzenia doszło na terenie gminy Wilga. Kilka dni temu (12 sierpnia) około godziny 21:00 dyżurny otrzymał zgłoszenie od kobiety, która jadąc na spotkanie biznesowe, zaufała wskazaniom nawigacji samochodowej i wjechała do lasu. Samochód utknął w piaszczystym terenie, a kobieta, pomimo wielokrotnych prób, nie była w stanie samodzielnie wyjechać. Pomoc drogowa także odmówiła interwencji. Po ustaleniu współrzędnych, patrol policji dotarł na miejsce i ręcznie wypchnął pojazd. Kobieta była wyraźnie zdenerwowana sytuacją i zrezygnowana, dlatego do czasu przyjazdu funkcjonariuszy pozostawała w kontakcie z dyżurnym. Po zakończonej akcji zadzwoniła ponownie, by osobiście podziękować mu za wsparcie i opanowanie.

Dzień wcześniej, także na terenie gminy Wilga, funkcjonariusze prowadzili poszukiwania 61-letniej kobiety, która podczas zbierania jagód straciła orientację w terenie i zgubiła się w lesie. Mimo prób odnalezienia jej przez znajomych konieczna była interwencja Policji. Kobieta, choć wystraszona, została odnaleziona cała i zdrowa.

Zbliża się sezon grzybobrania, dlatego policjanci już teraz apelują:

Nie ufaj bezgranicznie nawigacji GPS – urządzenia mogą prowadzić przez nieprzejezdne drogi leśne lub tereny prywatne.

Zawsze informuj bliskich o miejscu i celu wyjazdu – szczególnie jeśli wybierasz się samotnie.

Zabierz ze sobą naładowany telefon komórkowy – może okazać się niezbędny w sytuacji kryzysowej.

Ubierz się odpowiednio i zabierz wodę oraz przekąski – nawet krótki spacer może się przedłużyć.

Zwracaj uwagę na oznaczenia leśne i nie oddalaj się od ścieżek – łatwo stracić orientację.

Rozważ użycie aplikacji lokalizacyjnych, które ułatwiają służbom dotarcie do osoby potrzebującej pomocy.

( KWP zs. w Radomiu / kp)