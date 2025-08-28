Głubczyccy kryminalni zatrzymali 22-latka podejrzanego o kradzież biżuterii wartej blisko 110 tysięcy złotych Data publikacji 28.08.2025 Powrót Drukuj Głubczyccy kryminalni zatrzymali 22-letniego złodzieja złotej biżuterii oraz markowych butów. Mężczyzna ukradł 80 złotych pierścionków o łącznej wartości blisko 110 tysięcy złotych a także kilka par markowych butów o wartości prawie 5 tysięcy złotych. Usłyszał już zarzuty kradzieży z włamaniem oraz kradzieży zuchwałej za co grozi mu kara do 10 lat więzienia. Decyzją sądu trafił do aresztu na trzy miesiące.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach zatrzymali 22-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o kradzież 80 pierścionków o łącznej wartości blisko 110 tysięcy złotych oraz kilku par markowego obuwia. Do zdarzenia doszło kilka tygodni temu w jednym z głubczyckich zakładów jubilerskich.

Z ustaleń śledczych wynika, że młody mężczyzna kilkukrotnie odwiedzał salon pod pretekstem zakupu biżuterii dla swojej partnerki. Chcąc zdobyć zaufanie pracowników, oglądał wyroby jubilerskie i rozmawiał o planowanym zakupie. W dniu zdarzenia poprosił o pokazanie tacy z pierścionkami, a gdy pracownica położyła je na ladzie, chwycił za nią i uciekł.

W ubiegłym tygodniu kryminalni weszli do jednego z mieszkań na terenie Głubczyc, gdzie według ich ustaleń mógł przebywać podejrzany. Na miejscu zastali trzech mężczyzn, wśród których znajdował się 22-latek. Został on zatrzymany i doprowadzony do komendy celem wykonania z nim czynności procesowych. Podczas przesłuchania przyznał się do kradzieży.

W toku prowadzonego postępowania wyszło również na jaw, że to nie jedyne przestępstwo, jakiego dopuścił się zatrzymany. Podczas przesłuchania, kryminalnych zainteresowały buty, jakie miał założone 22-latek. Policjanci podejrzewali, że mogą pochodzić z kradzieży, do której doszło na przełomie lutego i marca br. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna włamał się wtedy do jednej z piwnic w bloku, w którym mieszkał, skąd zginęło kilka par markowego obuwia o łącznej wartości blisko 5 tysięcy złotych.

Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem oraz kradzieży zuchwałej. Decyzją sądu na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany na trzy miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat więzienia.