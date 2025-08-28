Poradnik zakupowy na ostatni weekend wakacji Data publikacji 28.08.2025 Powrót Drukuj Koniec wakacji to czas wzmożonego ruchu w galeriach handlowych i sklepach, który z pewnością przyciągnie wielu klientów chcących uzupełnić szkolne wyprawki przed rozpoczęciem roku szkolnego. Dla przestępców to także dogodny moment, by wykorzystać tłok, pośpiech i rozkojarzenie. Policja apeluje o czujność – zarówno podczas zakupów, jak i w trakcie dojazdu oraz powrotu do domu, przygotowując kilka ważnych porad.

Zadbaj o bezpieczeństwo rzeczy osobistych:

portfel, dokumenty i telefon trzymaj w wewnętrznych kieszeniach lub dobrze zamkniętych torbach;

unikaj odkładania torebki na wózek zakupowy lub ladę – złodziej potrzebuje tylko chwili nieuwagi;

w tłumie zachowaj czujność, szczególnie w pobliżu kas i ruchomych schodów, gdzie łatwo stracić z oczu swoje rzeczy.

Bezpieczeństwo dzieci w galeriach handlowych:

przed wejściem do sklepu lub centrum handlowego ustal z dzieckiem miejsce spotkania na wypadek zagubienia;

do kieszeni dziecka włóż kartkę z numerem telefonu lub załóż mu opaskę z danymi kontaktowymi;

przypomnij, że w razie potrzeby powinien poprosić o pomoc ochronę lub pracownika sklepu.

Uwaga na oszustwa internetowe i fałszywe promocje:

nie klikaj w podejrzane linki przesyłane SMS-em, e-mailem lub w komunikatorach;

upewnij się, że adres sklepu jest prawidłowy i bezpieczny;

nie udostępniaj danych osobowych w odpowiedzi na przypadkowe wiadomości o promocjach lub konkursach.

Oszustwa z wykorzystaniem kodu BLIK – rosnące zagrożenie:

uważaj, ponieważ przestępcy podszywają się pod znajomych lub członków rodziny i proszą o pilne przesłanie kodu BLIK, najczęściej przez Messenger, SMS lub WhatsApp;

tworząc atmosferę presji, powołują się na awarię, wypadek, nieopłaconą fakturę lub rzekomą okazję;

pamiętaj, że po zatwierdzeniu kodu transakcja jest nieodwracalna;

jeśli podejrzewasz oszustwo, natychmiast zadzwoń do banku, zablokuj transakcję, zgłoś sprawę Policji oraz poinformuj CERT Polska.

W przypadku zagrożenia nie zwlekaj i zadzwoń pod numer alarmowy 112. Twoje zgłoszenie może zapobiec kolejnym przestępstwom.

Bezpieczeństwo w czasie zakupów zależy nie tylko od służb, ale również od naszej własnej rozwagi i uważności. Niech ostatnia niedziela wakacji będzie czasem spokojnym, bezpiecznym i wolnym od przykrych zdarzeń.