Policyjne zespoły medyczne z Legnicy i z Krakowa udzieliły pomocy w wypadku w Warszawie Data publikacji 28.08.2025 Podczas mistrzostw scenariusze symulacyjne piszą organizatorzy, wystarczy jednak wyjechać na miasto, by życie pisało swoje scenariusze. W drugim dniu I Mistrzostw Policji w Ratownictwie Medycznym policyjny zespół medyczny z Legnicy wracając z jednej z konkurencji najechał na wypadek drogowy w Warszawie. Drugim zespołem, który również jechał tą trasą był policyjny zespół medyczny z OPP w Krakowie. Policjanci udzielili pomocy poszkodowanym i monitorowali ich stan do momentu przyjazdu ratownictwa medycznego.

W drugim dniu I Mistrzostw Policji w Ratownictwie Medycznym zespół medyczny z SPPP w Legnicy wracając z jednej z konkurencji najechał na wypadek drogowy w Warszawie na skrzyżowaniu ulic Przyczółkowej i Poprawnej. Drugim zespołem, który również jechał tą trasą był policyjny zespół medyczny z OPP w Krakowie.

Policjanci udzielili pomocy poszkodowanym, kobiecie w ciąży oraz kobiecie w starszym wieku. Zabezpieczyli miejsce zdarzenia, monitorowali stan poszkodowanych do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego PRM , który przewiózł kobiety do szpitala.

Podczas mistrzostw scenariusze symulacyjne piszą organizatorzy, wystarczy jednak wyjechać na miasto, by życie pisało swoje scenariusze, poza mistrzowskimi konkurencjami. A bycie policjantem i ratownikiem medycznym jednocześnie oznacza podwójną wręcz gotowość do niesienia pomocy w każdej sytuacji i czasie.