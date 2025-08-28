Policyjne zespoły medyczne z Legnicy i z Krakowa udzieliły pomocy w wypadku w Warszawie
W drugim dniu I Mistrzostw Policji w Ratownictwie Medycznym zespół medyczny z SPPP w Legnicy wracając z jednej z konkurencji najechał na wypadek drogowy w Warszawie na skrzyżowaniu ulic Przyczółkowej i Poprawnej. Drugim zespołem, który również jechał tą trasą był policyjny zespół medyczny z OPP w Krakowie.
Policjanci udzielili pomocy poszkodowanym, kobiecie w ciąży oraz kobiecie w starszym wieku. Zabezpieczyli miejsce zdarzenia, monitorowali stan poszkodowanych do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego PRM, który przewiózł kobiety do szpitala.
Podczas mistrzostw scenariusze symulacyjne piszą organizatorzy, wystarczy jednak wyjechać na miasto, by życie pisało swoje scenariusze, poza mistrzowskimi konkurencjami. A bycie policjantem i ratownikiem medycznym jednocześnie oznacza podwójną wręcz gotowość do niesienia pomocy w każdej sytuacji i czasie.
(KGP / lr)