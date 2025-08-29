Zabezpieczyli 16 kg narkotyków i nie tylko Data publikacji 29.08.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze wydziału narkotykowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, współpracując z kryminalnymi z jednostki w Pułtusku, zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego dwóch mężczyzn, podejrzewanych o udział w narkotykowym procederze. W sprawie zabezpieczone zostało 16 kilogramów marihuany, 27 krzewów konopi, blisko 2000 paczek papierosów oraz 7,5 kilograma krajanki tytoniowej.

W miniony wtorek 26 sierpnia br. policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Kielcach ruszyli z samego rana do województwa mazowieckiego. Funkcjonariusze ustalili, że na terenie jednej z posesji w powiecie Pułtuskim może być prowadzona działalność narkotykowa. Po dotarciu na miejsce i przybraniu do pomocy miejscowych kryminalnych złożyli służbową wizytę w jednym z gospodarstw. Jak się okazało była tam prowadzona uprawa, jednakże roślin zakazanych prawem.

Policjanci zabezpieczyli na miejscu 27 krzewów konopi innych niż włókniste, 16 kg suszu roślinnego, który po wstępnej analizie zweryfikowany został jako marihuana. Ponadto okazało się, że na terenie posesji znajduję się również kontrabanda. Kryminalni zabezpieczyli 7,5 kilograma krajanki tytoniowej i blisko 2000 paczek papierosów – wszystko bez polskich znaków akcyzy. W trakcie akcji zatrzymanych zostało dwóch mężczyzn w wieku 32 i 35 lat. Po wykonanych czynnościach młodszy został zwolniony, natomiast starszy z mężczyzn usłyszał trzy zarzuty z Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomani.

Wczoraj 35-latek został doprowadzony do sądu, który na wniosek prokuratora zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Finalnie za kratami mężczyzna może spędzić nawet 10 lat.