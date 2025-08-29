Policjanci zatrzymali sprawcę ciężkiego uszkodzenia ciała – grozi mu do 20 lat więzienia Data publikacji 29.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto zatrzymali podejrzanego o ciężkie uszkodzenie ciała. Jego cios pięścią odebrał młodemu mężczyźnie wzrok w jednym oku. Drugi cios sprawcy złamał żuchwę kolejnemu pokrzywdzonemu. Zatrzymany trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.

23 sierpnia około godziny 3:30 nad ranem policjanci zostali powiadomieni o przepychance pomiędzy dwoma grupami osób przy ul. Paderewskiego w Poznaniu. Natychmiast udali się na miejsce. Jak ustalili mundurowi doszło tam do utarczki słownej między dwoma grupami mężczyzn, która przerodziła się w szamotaninę. W pewnym momencie jeden z napastników bez powodu podszedł do 23-latka i uderzył go pięścią w twarz.

Pokrzywdzony miał założone okulary korekcyjne, które rozbiły się w wyniku ciosu. Skutkiem uderzenia jak się okazało były poważne obrażenia – pęknięcie gałki ocznej, rozerwanie twardówki, rogówki oraz złamanie oczodołu. Mężczyzna utracił widzenie w jednym oku, a lekarze wskazują na ryzyko trwałej jednoocznej ślepoty. Na tym jednak napastnik nie poprzestał. Kiedy znajomy pokrzywdzonego podjął próbę reakcji, został również uderzony w twarz, w wyniku czego doznał złamania żuchwy.

Policjanci natychmiast podjęli czynności wyjaśniające. Dzięki skrupulatnej pracy operacyjnej, analizie zapisów monitoringu oraz przesłuchaniom świadków śledczy zidentyfikowali wszystkie osoby biorące udział w zdarzeniu. Dwa dni później, 25 sierpnia 2025 r. zatrzymali podejrzanego o atak. To 23-letni mieszkaniec Poznania. Mężczyzna był już wcześniej notowany za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz przestępstwa narkotykowe. Trafił do policyjnego aresztu.

Podejrzany usłyszał w prokuraturze zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu w postaci ciężkiego kalectwa oraz naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia powyżej dni 7.

Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny tymczasowy areszt. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Poznaniu / kp)