Dzielnicowi pomogli kobiecie, której niemowlę zostało zatrzaśnięte w samochodzie Data publikacji 29.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci podjęli zdecydowane działania, aby jak najszybciej otworzyć pojazd, w którym w upalny dzień zatrzaśnie zostało niemowlę. Po interwencji mundurowych maluch bezpiecznie trafił w ramiona zestresowanej matki.

Bolesławieccy policjanci otrzymali zgłoszenie z prośbą o pomoc, ponieważ w zatrzaśniętym samochodzie, zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu, znajdowało się niemowlę. Do zdarzenia doszło wczoraj w najbardziej upalnym momencie dnia.

Dyżurny natychmiast wysłał dzielnicowych na miejsce, gdzie zastali zapłakaną matkę. Policjanci, widząc, że samochód, w którym przebywa 1,5-miesięczne niemowlę, stoi w pełnym słońcu, nie mieli wątpliwości, że muszą podjąć zdecydowane działania, aby jak najszybciej wydostać malucha z nagrzewającego się wnętrza pojazdu.

Dzielnicowi użyli zbijaka do szyb, aby otworzyć drzwi auta, co umożliwiło matce bezpieczne wyjęcie dziecka. Mundurowi skierowali kobietę w zacienione miejsce i sprawdzili stan zdrowia malucha.

Na szczęście dziewczynka nie przebywała długo w nagrzanym pojeździe i finał tej historii jest szczęśliwy.

Jeśli w aucie zatrzaśnięte zostanie małe dziecko, senior bądź zwierzę, musimy reagować natychmiast. Lato zmierza ku końcowi, ale temperatury jeszcze są wysokie. Nie możemy tego lekceważyć. Pamiętajmy, że w takich sytuacjach ważna jest każda minuta. Podczas upałów temperatura w samochodzie rośnie dużo szybciej niż na zewnątrz.

Nie bójmy się sami podejmować działań ratowania życia. Wystarczy chwila, by wydarzyła się tragedia. W sytuacji, gdy dziecko, senior lub zwierzę jest uwięzione w pojeździe, a ich życie jest zagrożone z powodu wysokiej temperatury i braku odpowiedniej wentylacji, prawo dopuszcza wybicie szyby w celu ich ratowania. Działanie takie może być uznane za uzasadnione na podstawie stanu wyższej konieczności, o którym mowa w art. 26 par. 1 kodeksu karnego. Oznacza to, że osoba podejmująca takie działania ratunkowe nie ponosi odpowiedzialności karnej ani cywilnej, pod warunkiem że jej interwencja była adekwatna do istniejącego zagrożenia.

Jak prawidłowo reagować, gdy zauważymy dziecko, osobę starszą lub zwierzę w rozgrzanym samochodzie:

zareaguj - pukaj w szybę, uderzaj w karoserię i wołaj,

podejmuj próbę otwarcia samochodu lub bagażnika,

jeżeli nie uda ci się otworzyć pojazdu, rozbij szybę,

po dostaniu się do środka auta natychmiast wyciągnij osobę lub zwierzę,

powiadom odpowiednie służby,

wyciągniętą osobę przenieś w zacienione, przewiewne miejsce,

sprawdź przytomność i oddech, podaj wodę do picia,

jeżeli stwierdzisz, że osoba jest nieprzytomna, ale oddycha, schłodź ją, w tym celu poluzuj jej odzież i ułóż w pozycji bocznej bezpiecznej,

jeżeli osoba nie oddycha, natychmiast rozpocznij resuscytację.



Nie bądź obojętny – reaguj!