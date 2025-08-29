Znieważanie policjantów przez pasażera, kierowca poszukiwany, nierzeźwy i bez uprawnień to finał kontroli drogowej Data publikacji 29.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci ruchu drogowego z Gryfic podczas kontroli drogowej zatrzymali poszukiwanego nietrzeźwego kierowcę VW Transportera z cofniętymi uprawnieniami do prowadzenia pojazdów oraz pasażera, który ich znieważał. Agresywny pasażer trafił przed oblicze sądu w trybie przyśpieszonym.

Policjanci ruchu drogowego z Gryfic wykonując swoje obowiązki na drodze w poniedziałkowe popołudnie, zatrzymali do kontroli drogowej samochód VW Transporter.

W trakcie czynności okazało się, że 47- letni kierowca VW Transportera jest nietrzeźwy, a ponadto poszukiwany do odbycia kary i ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami.

Badanie policyjnym alkomatem wykazało w organizmie kierowcy 1,84 promila alkoholu.

Mundurowi zatrzymali również 38- letniego pasażera, który znieważał ich podczas kontroli słowami wulgarnymi i obraźliwymi. 38-letni mężczyzna mieszkaniec Gminy Przybiernów usłyszał zarzut znieważenia policjantów i w trybie przyśpieszonym trafił przed obicze sądu.

47-letni kierowca odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości oraz za przestępstwo kierowania pojazdem pomimo cofniętych uprawnień.

Za ten czyn grozi mu nawet do 3 lat więzienia, wysokie kary finansowe oraz konfiskata pojazdu, którym kierował lub obowiązek zapłaty jego równowartości.