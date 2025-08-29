Dzięki szybkiej reakcji policjanta i jego córki mężczyzna przeżył Data publikacji 29.08.2025 Powrót Drukuj St. asp. Michał Tomanek z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w czasie wolnym, wracając ze swoją rodziną do domu, uratował życie mężczyzny, który doznał zawału serca podczas biegania. Dzięki natychmiastowej reakcji funkcjonariusza oraz udzielonej pierwszej pomocy poszkodowany odzyskał czynności życiowe i trafił do szpitala. Rodzina uratowanego mężczyzny przekazała na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach serdeczne podziękowania za bohaterską i profesjonalną postawę policjanta.

24 sierpnia br. st. asp. Michał Tomanek, jadąc wraz z rodziną drogą wojewódzką nr 911 w kierunku autostrady A1, zauważył dzięki spostrzegawczości swojej córki Oliwii leżącego na chodniku mężczyznę. Policjant natychmiast zawrócił, zatrzymał pojazd na stacji paliw i podbiegł do poszkodowanego. Po ocenie stanu mężczyzny wezwał pomoc, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, a następnie rozpoczął resuscytację krążeniowo–oddechową.

W działania włączyły się również dwie kobiety – jedna z nich udzielała wsparcia przy udrażnianiu dróg oddechowych, a druga, będąca lekarzem, przejęła uciski klatki piersiowej. St. asp. Michał Tomanek przeprowadził wówczas wstępne badanie urazowe. Po chwili na miejsce dotarły dwie załogi pogotowia ratunkowego, którym policjant przekazał szczegółowe informacje o dotychczasowych czynnościach. U poszkodowanego konieczne było użycie defibrylatora. Mężczyzna odzyskał czynności życiowe i został przewieziony do szpitala.

Jak się później okazało, przyczyną zasłabnięcia był zawał serca, którego mężczyzna doznał podczas biegania. Dzięki szybkiej, zdecydowanej i profesjonalnej reakcji st. asp. Michała Tomanka, podjętej wspólnie z kobietami, udało się uratować życie mężczyzny.

Funkcjonariusz nie po raz pierwszy udowodnił, że jest gotów do najwyższych poświęceń, stawiając zawsze na pierwszym miejscu życie i zdrowie drugiego człowieka. W 2019 roku, pełniąc służbę w ruchu drogowym w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, wspólnie z partnerem z patrolu uratował z płonącego domu dwie kobiety oraz dziecko. Taka postawa pokazuje, że policjantem jest się zawsze – zarówno w trakcie pełnienia służby, jak i poza nią.

Warto podkreślić również zachowanie i spostrzegawczość córki policjanta, która mimo zaledwie 6 lat doskonale wiedziała, jak powinna zareagować. To pokazuje, jak ważne jest, aby od najmłodszych lat uczyć dzieci właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia. Nauka pierwszej pomocy to nie tylko przekazywanie wiedzy o udzielaniu pomocy, ale także kształtowanie determinacji, pewności siebie i gotowości do działania na rzecz drugiego człowieka.

Na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach wpłynęły podziękowania od żony i rodziny poszkodowanego. Kobieta, której bardzo zależało na odnalezieniu naszego policjanta, dołożyła starań, by móc przekazać wyrazy wdzięczności policjantowi osobiście oraz właśnie za pośrednictwem Komendanta. Najbliżsi z całego serca podziękowali funkcjonariuszowi za okazane wsparcie, profesjonalizm i odwagę.