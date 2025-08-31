Bezpieczna droga do szkoły Data publikacji 31.08.2025 Powrót Drukuj Po wakacyjnej przerwie uczniowie wracają do szkół. To czas zwiększonego ruchu w rejonach placówek oświatowych, zarówno ze strony kierowców, jak i pieszych. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych, od 1 do 30 września 2025 r. Policja prowadzi działania informacyjno-edukacyjne pn. „Bezpieczna droga do szkoły”.

W pierwszych dniach nauki w okolicach szkół pojawi się więcej policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na zachowania uczestników ruchu drogowego. Policjanci będą przypominać kierującym pojazdami o konieczności zachowania ostrożności, zmniejszenia prędkości przed przejściem dla pieszych oraz o obowiązku prawidłowego przewożenia dzieci.

Dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym funkcjonariusze przeprowadzili w 15 626 miejscach lustrację infrastruktury drogowej w rejonie przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych. W przypadku wykrycia nieprawidłowości kierowano wnioski do zarządców dróg o ich usunięcie lub uzupełnienie oznakowania.

W ramach „Bezpiecznej drogi do szkoły” policjanci będą organizować spotkania z uczniami i nauczycielami, podczas których przypomną zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz znaczenia noszenia elementów odblaskowych.

Apelujemy do rodziców i opiekunów, aby dawali dzieciom dobry przykład, rozmawiali z nimi o zasadach bezpieczeństwa, a w pierwszych dniach roku szkolnego – w miarę możliwości – towarzyszyli im w drodze do szkoły.

Zachęcamy nauczycieli do podejmowania inicjatyw związanych z przekazywaniem wiedzy i kreowaniem właściwych postaw w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży.

Pamiętajmy: bezpieczeństwo dzieci zależy od nas wszystkich!

BRD KGP

(foto – KWP zs. w Radomiu, KMP Łomża)