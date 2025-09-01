Zwalniaj przy szkołach ! Data publikacji 01.09.2025 Powrót Drukuj W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, w okresie od 1 do 30 września br., Policja wspólnie z firmą Neptis SA - operatorem aplikacji Yanosik oraz firmą Screen Network SA, dysponującą ekranami LED rozmieszczonymi na terenie całego kraju przeprowadzi akcję pn. „Zwalniaj przy szkołach”.

W ramach akcji kierowcy, korzystający z aplikacji Yanosik, będą informowani o zbliżaniu się do placówki oświatowej komunikatem głosowym: „Zbliżasz się do szkoły. Zwolnij!” oraz banerami graficznymi. Komunikaty i informacje publikowane będą także w mediach społecznościowych zarówno Policji, jak i partnerów działań.

Tegoroczną edycję akcji „Zwalniaj przy szkołach” wspierają również działania pn. „Zwolnij - niebezpieczny punkt!” prowadzone od 1 czerwca do 30 września br.

Wykaz 752 niebezpiecznych „punktów”, o których informuje aplikacja Yanosik uzupełnionoo 513 lokalizacji w pobliżu szkół.

Dodatkowo przypomni o tym spot emitowany przez firmę Screen Network SA, na ekranach rozmieszczonych m.in. przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw

i centrach handlowych.

BRD KGP