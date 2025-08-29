Na podejrzane manewry kierującej zareagował policjant po służbie. W organizmie kobiety wykryto amfetaminę Data publikacji 29.08.2025 Powrót Drukuj Policjantem jest się nie tylko w czasie służby. Udowodnił to policjant z ostrołęckiego Wydziału Patrolowego, który zareagował widząc podejrzaną sytuację. Okazało się, że za kierownicą auta, które wzbudziło zainteresowanie funkcjonariusza, znajdowała się młoda kobieta, z którą nie można z nią było nawiązać logicznego kontaktu.

Wczoraj (28 sierpnia) policjant z ostrołęckiego Wydziału Patrolowego, który miał dzień wolnego, zauważył osobowego opla, którego kierująca wykonywała podejrzane manewry na drodze. Kiedy policjant podszedł do auta, aby sprawdzić, co jest przyczyną takich manewrów, kierująca wysiadła z auta pozostawiając je z uruchomionym silnikiem. Wtedy policjant zauważył, że kobieta ma trudności z utrzymaniem równowagi i logicznym kontaktem.

Policjant udaremnił jej dalszą jazdę wyjmując kluczyki ze stacyjki i o wszystkim poinformował dyżurnego ostrołęckich policjantów, który skierował na miejsce policyjny patrol.

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce poddali 26-letnią mieszkankę województwa podlaskiego badaniu trzeźwości. Była trzeźwa. Jednak widząc zachowanie kierującej została ona przebadana testem narkotykowym, który w jej organizmie wykazał amfetaminę. Policjanci zatrzymali 26-latce prawo jazdy. Od kobiety została także pobrana krew do badań. Niebawem odpowie ona za swoje zachowanie przed sądem.

Pamiętajmy, że jazda pod wpływem alkoholu, bądź środków odurzających bez względu, jakim pojazdem się poruszamy, czy jest to samochód, czy jednoślad niesie za sobą ogromne niebezpieczeństwo i jest przyczyną wielu ludzkich dramatów.