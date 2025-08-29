Akacja ratunkowa na zbiorniku wodnym! Policjanci wydostali ze stawu dwie kobiety i dziecko w wieku 2,5 roku Data publikacji 29.08.2025 Powrót Drukuj Łódka z dwiema kobietami i 2,5-letnim dzieckiem wywróciła się na zbiorniku wodnym kilkadziesiąt metrów od brzegu. Jako pierwszy do akcji ratunkowej ruszył dzielnicowy. Wszedł do pozostawionej przy brzegu łódki bez wioseł i używając rąk podpłynął do potrzebujących pomocy. Policjanci z Nielisza, którzy również zostali skierowani na miejsce, wpław podpłynęli do będących w wodzie kobiet. Dzięki szybkiej i pełnej poświęcenia akcji policjantów, kobiety i dziecko bezpiecznie dotarły do brzegu. Jak się okazało obie kobiety były nietrzeźwe.

Wczoraj przed godziną 18.00 otrzymaliśmy zgłoszenie o przewróceniu się łódki na zbiorniku wodnym w miejscowości Średnie Duże. Z relacji 15-latka, który zgłosił potrzebę pomocy wynikało, że podszedł do niego chłopiec, mówiąc, że jego rodzina topi się.

Dyżurny natychmiast skierował tam policjantów z Nielisza. Jako pierwszy do zbiornika dotarł dzielnicowy aspirant Paweł Wronka wraz z posterunkową Barbarą Szyszką. W szuwarach zauważyli opuszczoną łódkę bez wioseł. Dzielnicowy wszedł do łódki i używając rąk jako wioseł pokonując gęstą roślinność podpłynął do potrzebujących pomocy. Po chwili na miejsce przybyli również policyjni wodniacy z Nielisza. Aspirant sztabowy Sebastian Winiarski oraz sierżant sztabowy Piotr Bigas bez namysłu wskoczyli do zbiornika i wpław podpłynęli do potrzebujących pomocy.

W wodzie kilkadziesiąt metrów od pomostu, trzymając się przewróconej łódki były trzy osoby, dwie kobiety i mężczyzna, który ruszył im z pomocą. Na przewróconej łódce siedziała dziewczynka.

Policjanci najpierw bezpiecznie do łódki przenieśli dziecko, później kolejno będące w wodzie osoby. Po zabezpieczeniu osób policjanci bezpiecznie przetransportowali je do brzegu. Z jednostki pływającej, policjantów oraz osoby, którym udzielono pomocy, ewakuowali strażacy oraz przybyli na miejsce ratownicy WOPR . Później załoga karetki pogotowia udzieliła ewakuowanym pomocy medycznej. Na szczęście nikt nie potrzebował dalszych badań w warunkach szpitalnych.

Po czynnościach ratowniczych policjanci ustalili przebieg zdarzenia. Jak wstępnie ustalono dwie kobiety w wieku 45 i 26 lat wraz z dzieckiem w wieku 2,5 lat wypłynęły łodzią na staw wykorzystywany zwyczajowo przez mieszkańców do wędkowania. W trakcie pływania postanowiły zebrać wodną roślinność i wówczas doszło do wywrócenia się łódki. Kobiety zaczęły krzyczeć i wzywać pomocy. Usłyszał to 8-letni syn jednej z kobiet, który szybko powiadomił ojca oraz poprosił napotkanego nastolatka o zadzwonienie na numer alarmowy 112. Ojciec chłopca przed przybyciem służb wskoczył do wody, dotarł do kobiet i z wody na przewróconą łódkę wydostał dziecko.

W toku dalszych czynności policjanci zbadali również stan trzeźwości kobiet. Okazało się, że 45-latka w organizmie miała ponad promil, a 26-latka ponad 0,5 promila.

Na miejscu policjanci grupy dochodzeniowo – śledczej wykonali czynności procesowe. Aktualnie ustalamy szczegóły zdarzenia. Weryfikujemy również, czy w tej sytuacji nie doszło do narażenia dziecka na utratę życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.