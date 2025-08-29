Krakowscy policjanci zabezpieczyli ponad 20 kg marihuany Data publikacji 29.08.2025 Powrót Drukuj 13 sierpnia br. policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w obrocie znacznej ilości środków odurzających. U 27-latków znaleziono i zabezpieczono m.in. ponad 20 kilogramów marihuany. W pracy nad sprawą krakowskich policjantów wspierali kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.

13 sierpnia br. krakowscy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową ustalili, że na jednym z osiedli na terenie Prądnika Białego może dojść do transakcji narkotykowej. W trakcie trwającej obserwacji kryminalni zauważyli, że przy jednej z obserwowanych ulic zaparkował samochód. Kiedy z pojazdu wysiadł jeden z wytypowanych mężczyzn, podszedł do niego drugi ze sprawców i wspólnie zaczęli wyjmować z samochodu kartonowe pudła. Wówczas do akcji wkroczyli policjanci, którzy wylegitymowali dwóch 27-latków oraz sprawdzili zawartość pudeł. Jak się okazało, w kartonach znajdowały się torby foliowe z suszem roślinnym, który został zabezpieczony, zważony i przekazany do dalszej analizy.

Badanie testerami narkotykowymi wykazało, że jest to ponad 20 kilogramów marihuany, co później potwierdziła również wstępna opinia Laboratorium Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 27-letni mieszkaniec Krakowa oraz jego rówieśnik z Tarnobrzegu zostali przewiezieni do Komendy Miejskiej Policji, gdzie policjanci przeprowadzili z ich udziałem niezbędne czynności. Ponadto funkcjonariusze sprawdzili krakowskie mieszkanie 27-latka oraz inny z użytkowanych przez niego pojazdów, gdzie również znaleziono marihuanę. Czynności w tej sprawie prowadzone były również na terenie województwa podkarpackiego, a wykonywali je kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyznom zarzutów udziału w obrocie znaczną ilością środków odurzających. Za udział w obrocie znaczną ilością środków odurzających podejrzanym grozi do 12 lat więzienia.

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Kraków Prądnik Biały i zdecydował o zastosowaniu wobec 27-latków aresztu tymczasowego na trzy miesiące.