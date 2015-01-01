Szybka i zdecydowana reakcja policjantów zapobiegła tragedii Powrót Drukuj Kędzierzyńsko-kozielscy policjanci ruchu drogowego, podczas patrolu, zauważyli gęste kłęby dymu unoszące się nad jedną z posesji w Reńskiej Wsi. Funkcjonariusze natychmiast podjechali w rejon pożaru i podjęli działania – wezwali straż pożarną, zabezpieczyli miejsce zdarzenia i ruszyli do budynku, w którym znajdował się starszy mężczyzna potrzebujący pomocy. Dzięki ich szybkiej i zdecydowanej reakcji 76-letni mieszkaniec został bezpiecznie ewakuowany.

Wczoraj około godziny 10.30 policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu, w trakcie patrolu w miejscowości Reńska Wieś, zauważyli dym unoszący się znad jednej z posesji. Po dotarciu na miejsce stwierdzili, że ogniem objęta została wiata wraz z zaparkowanym pod nią samochodem. Konstrukcja znajdowała się w sąsiedztwie domu jednorodzinnego, który był realnie zagrożony pożarem – od wysokiej temperatury pękały już szyby w oknach.

Policjanci natychmiast powiadomili dyżurnego, który skierował na miejsce straż pożarną. Jednocześnie zabezpieczyli teren, wydając zgromadzonym osobom polecenie odsunięcia się od posesji oraz apelując do kierowców o usunięcie pojazdów, aby umożliwić swobodny dojazd zastępom gaśniczym. Następnie wbiegli do budynku, by sprawdzić, czy ktoś potrzebuje pomocy. W środku odnaleźli 76-letniego mężczyznę, którego wyprowadzili w bezpieczne miejsce. Policjanci ponownie sprawdzili pomieszczenia, by upewnić się, że nikt inny nie pozostał w środku.

Na miejsce przybyło 7 zastępów straży pożarnej, które podjęły walkę z ogniem. Dzięki skoordynowanym działaniom służby ugasiły pożar i zapobiegły rozprzestrzenieniu się płomieni na dom mieszkalny.

( KWP w Opolu / kp)