Zmiany przepisów dotyczących poszukiwań osób zaginionych Data publikacji 30.08.2025 Powrót Drukuj Komenda Główna Policji wprowadziła zmiany w zarządzeniu regulującym zasady prowadzenia poszukiwań osób zaginionych. To przede wszystkim dwa, a nie jak dotychczas trzy poziomy poszukiwań i rozszerzona klasyfikacja osób zaginionych. Doprecyzowane zostały także zasady uruchamiania systemu Child Alert i poszukiwania opiekuńcze. Nowelizacja dostosowuje przepisy do aktualnego prawa i usprawnia procedury.

15 sierpnia 2025 roku weszło w życie zarządzenie nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 lipca 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich. Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie działań poszukiwawczych, szybsze reagowanie w sytuacjach nagłych oraz zapewnienie jeszcze lepszej ochrony małoletnich.

Najważniejsze zmiany wprowadzają:

Dwa poziomy poszukiwań

poziom I – natychmiastowe działania z użyciem adekwatnych sił i środków w przypadku realnego, bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osoby zaginionej, a w szczególności:

dziecka w wieku do 10 lat,

osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji,

osoby wymagającej stałego przyjmowania leków,

osoby zaginionej w związku z realnym podejrzeniem popełnienia na jej szkodę przestępstwa przeciwko życiu lub wolności,

osoby, której zachowanie bezpośrednio przed zaginięciem wskazywało na realny zamiar popełnienia przez nią samobójstwa,

osoby zaginionej w warunkach atmosferycznych lub innych okolicznościach realnie zagrażających jej życiu.

poziom II – w przypadku, gdy zaginięcie osoby nie wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem dla jej życia, zdrowia lub wolności.

Precyzyjna kwalifikacja zaginięć dzieci ze względu na wiek

dzieci do 10. roku życia są automatycznie kwalifikowane do poszukiwań I poziomu,

młodzież w wieku 11–17 lat – kwalifikacja do poziomu I lub II w zależności od okoliczności (np. zagrożenie zdrowia, uzależnienia, potencjalne samobójstwo, warunki atmosferyczne).

Rozszerzenie klasyfikacji zaginięć małoletnich i poszukiwania opiekuńcze

Każde samowolne oddalenie się z domu rodzinnego małoletniego od 14. roku życia po zmianie przepisów jest traktowane jako zaginięcie I lub II poziomu w zależności od okoliczności (wcześniej w takich przypadkach wszczynano poszukiwania opiekuńcze).

Poszukiwania opiekuńcze dotyczą osób małoletnich i nieletnich, które oddaliły się z placówek opiekuńczych i wychowawczych. Prowadzone są w oparciu o ustawę o wspieraniu resocjalizacji nieletnich oraz na podstawie zarządzenia nr 70 Komendanta Głównego Policji w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w zakresie wykonywania czynności na podstawie decyzji sądu rodzinnego lub organu centralnego.

Funkcjonowanie systemu Child Alert

Uruchomienie systemu Child Alert będzie mogło nastąpić w przypadku jednoczesnego spełnienia dwóch przesłanek: istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba małoletnia jest ofiarą przestępstwa związanego z pozbawieniem wolności i jej życie oraz zdrowie są bezpośrednio zagrożone. W innych sytuacjach, w których występuje jedynie bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia, wykonywane są inne czynności określone w związku z przyjętym poziomem poszukiwań osoby zaginionej.

W nowym zarządzeniu zniesiono wymóg uzyskania pisemnej zgody rodziny na publikację wizerunku zaginionego. Ta zmiana to skrócenie czasu reakcji i szybsze dotarcie z komunikatem do społeczeństwa, co jest szczególnie istotne w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Nowelizacja zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. dostosowuje obowiązujące regulacje do aktualnego stanu prawnego oraz usprawnia procedury stosowane w ramach poszukiwań. To kolejny krok w kierunku zwiększenia skuteczności działań Policji i poprawy bezpieczeństwa osób zaginionych, zwłaszcza najmłodszych!

( KGP / lr)

Treść zarządzeń nr 25 i 48 Komendanta Głównego Policji